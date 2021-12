Neto Batalha prestigia inauguração em homenagem a Reinaldo

Recuperado de cirurgia, o vereador Neto Batalha (PP) retomou os trabalhos nesta sexta-feira (10) e prestigiou a inauguração da avenida deputado Reinaldo Moura, no bairro 17 de Março, em Aracaju. O evento reuniu diversas autoridades políticas, e Neto estava acompanhado da ex-vereadora Gedalva Umbaubá e o ex-prefeito de São Cristóvão, Carlos Umbaubá.

Para Neto, a inauguração da via representa um avanço na mobilidade urbana da capital, pois liga a cidade ao bairro 17 de Março. “Gostei da pista dupla, calçadão novo e uma ciclovia bem estruturada. Importante para o desenvolvimento de Aracaju. Ademais foi uma justa homenagem a Reinaldo Moura, homem público que muito contribuiu para capital e demais municípios sergipanos”, destacou.

Ao encontrar com o governador Belivaldo Chagas, Neto Batalha e Gedalva Umbaubá elogiaram as ações do governo em todo o Estado, afirmando que trata-se da melhor gestão de todos os tempos para São Cristóvão, uma vez que existem obras por toda região. Também disseram estar ansiosos para inauguração das obras de melhoria da rodovia-SE 464 que liga São Cristóvão a BR-101.

Neto Batalha comunicou ainda que vai antecipar o retorno às atividades na Câmara de São Cristóvão. Informou que a recuperação da cirurgia foi um sucesso e precisa voltar a trabalhar em prol do povo sancristovense.

Fonte e foto assessoria