Oito UBSs abrem neste sábado para vacinação contra a Covid-19

Com a alteração do horário de funcionamento do drive-thru montado no Parque da Sementeira, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), ampliou o horário de vacinação em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Oito UBSs de Aracaju estão funcionando durante este sábado (11), para a vacinação contra a Covid-19 e também ofertando atendimentos voltados à saúde da mulher, como exames e testes rápidos.

Desta forma, funcionam de 8h às 18h, as UBSs: Francisco Fonseca (18 do Forte), Onésimo Pinto (Jardim Centenário), Marx de Carvalho (Ponto Novo) e Augusto Franco (Farolândia).

Cronograma

A Prefeitura segue vacinando com a primeira dose adolescentes com idades entre 12 e 17 anos, bem como a população adulta com 18 anos ou mais (incluindo gestantes, puérperas e lactantes). A segunda dose também segue sendo aplicada, de acordo com o intervalo do imunizante (CoronaVac – 28 dias, AstraZeneca – 90 dias e Pfizer – 21 dias).

Já a dose de reforço vem sendo aplicada em idosos, profissionais de saúde e população em geral 18+, com data de segunda dose até 7 de agosto. Pessoas imunocomprometidas com 18 anos ou mais recebem a dose de reforço com segunda dose até 28 dias.

Vacinação no sábado

1ª dose

Adolescentes com idades entre 12 e 17 anos, que ainda não se vacinaram, podem receber sua primeira dose.

Repescagem

A população adulta, a partir dos 18 anos (incluindo gestantes, puérperas e lactantes), que perdeu o prazo para receber sua primeira dose, também pode buscar as Unidades.

D2 AstraZeneca e CoronaVac

As pessoas que já estão aptas a receber a segunda dose de AstraZeneca e CoronVac também podem ir as Unidades.

Segunda dose Pfizer

Aqueles que foram vacinados com a primeira da Pfizer há mais de 21 dias, podem antecipar sua aplicação.

Com informações da Secretaria Municipal de Saúde