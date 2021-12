Polícia prende homem  por receptação de motocicleta roubada

Policiais civis da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prenderam em flagrante Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira pela prática de receptação. A ação policial, que ocorreu nesta sexta-feira (10), também resultou na apreensão de uma motocicleta roubada no dia 24 de novembro, no bairro Siqueira Campos. O veículo havia sido posto à venda após o roubo e estava na loja do suspeito

Segundo o delegado Kassio Keliton, diretor da divisão, após a Polícia Civil ser comunicada de que uma loja localizada na avenida Santa Gleide estaria vendendo motocicletas roubadas, os investigadores foram até o local e constataram a veracidade das informações, apreendendo o veículo e prendendo o proprietário da loja por receptação.

“Com a prisão do investigado, o bem será devolvido à vítima e serão mantidas as diligências para prender os responsáveis pelo roubo da motocicleta”, afirma o delegado.

A sociedade pode colaborar com a Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia (181), seja na localização de veículos roubados ou furtados, assim como na identificação de outros criminosos.

