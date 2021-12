PMA leva coral natalino ao Mercado Virgínia Franco neste sábado

A rotina agitada das manhãs de um sábado, no Mercado Municipal Virgínia Franco, no Centro de Aracaju, terá um momento especial neste dia 11, quando comerciantes, frequentadores e turistas serão agraciados com a apresentação do Grupo Vocal Vicace, sob a temática natalina. O espetáculo de canto será no mezanino do Mercado, no andar superior, a partir das 9h.

A iniciativa inédita faz parte do planejamento cultural da Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), em circular a produção cultural local em diversas linguagens e espaços, através dos projetos financiados pela Lei Aldir Blanc, e neste caso específico, estendendo ainda mais o espírito natalino na capital sergipana, já endossado pelo Natal Iluminado.

A apresentação do coral é parte do edital Coros Natalinos, lançado pela Funcaju para selecionar grupos de canto, com o objetivo de circular a magia natalina, através da arte musical, em diversos eixos da cidade.

“É uma iniciativa para prestigiar os coros aracajuanos e, sobretudo, enriquecer ainda mais a programação de Natal deste ano. Além disso, faremos um especial para a plataforma de streaming AjuPlay, com todas as apresentações, para que fique disponibilizado para todos, em qualquer tempo e lugar”, destaca o presidente da Funcaju, Luciano Correia.

Diversas vezes premiado, o Grupo Vocal Vivace foi fundado em 1993 e tem como objetivos a valorização da arte da música, vocal e instrumental, de forma democrática e com amplitude social. O grupo ostenta os títulos de Utilidade Pública Municipal e Estadual e de OSCIP, pelo Governo Federal.

Com o apoio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), a apresentação do coral também será uma espécie de presenta natalino e retribuição do esforço prestado por todos os comerciantes do Mercado Municipal, pela oferta contínua de um serviço de qualidade aos aracajuanos e um acolhimento especial aos turistas da região central da cidade.

