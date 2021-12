Presidente da Câmara de Vereadores de Estância e assessores sofrem acidente na linha verde

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Estância, Misael Dantas Soares (PSC) e outros ocupantes sofreram um acidente grave na tarde desta sexta-feira (10) na Linha Verde, já próximo ao Conde na Bahia.

Segundo informações, um veiculo colidiu contra o carro que estava o vereador Misael e seus assessores, os dois carros pegaram fogo na hora. Misael e outros ocupantes foram atendidos em um hospital do Conde na Bahia e já no anoitecer foram encaminhados ao Hospital Regional de Estância.

A redação do Sergipe Repórter entrou em contato via whatsapp com a assessoria do vereador por volta das 17:50 horas e a assessoria do parlamentar confirmou o acidente e que todos os ocupantes do veiculo que estavam com o presidente Misael tiveram alguns ferimentos e passam bem. Inclusive já estão em Estância.

Duas pessoas serão encaminhadas para o HUSE – Hospital Governador João Alves Filho em Aracaju para a serem submetidos a exames.

Ainda de acordo com informações o vereador estava retornando de um congresso na capital baiana foi quando próximo ao municipio do Conde na Linha Verde um carro acabaou colidindo contra seu veiculo. Informações preliminares que o condutor do outro veiculo morreu carbonizado.

A Policia Militar da Bahia, uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar e duas viaturas do SAMU estiveram no local.

Por Washington Reis – Sergipe Repórter