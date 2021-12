Sem presença da Deso, vereadores participam de audiência para suspensão da tarifa de esgoto

Os 14 vereadores da Câmara Municipal de Itabaiana participaram de audiência no Fórum Maurício Graccho Cardoso para tratar sobre a suspensão da tarifa de esgoto cobrada pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). A audiência aconteceu na manhã de ontem, 10, e não houve comparecimento de representantes da Deso.

De acordo com Marcos Oliveira (DEM), presidente da Câmara, os vereadores aguardam uma resposta do Juiz Herval Marcio Silveira Vieira. “A gente reafirmou o pedido de liminar para suspensão dessa taxa e o juiz deverá apreciar o quanto antes para que a gente dê uma resposta satisfatória ao povo de Itabaiana”, disse o parlamentar.

No último dia 03 de dezembro, a Câmara Municipal ajuizou uma ação popular, assinada por todos os vereadores, para cobrar esclarecimentos à Deso sobre a cobrança. “Infelizmente a Deso não compareceu, mas a Câmara de Vereadores fez o seu papel. Todos unidos, fazendo história e em defesa do povo de Itabaiana”, disse o vereador Alex Henrique (PP).

A deso justificou a ausência em virtude do curto prazo para de aviso prévio para o comparecimento. A tarifa corresponde a 80% do valor da taxa de água e tem sido cobrada de maneira irrestrita à população. Por contrato firmado com o Município de Itabaiana, a DESO tem obrigação de apresentar a estrutura tarifária, bem como adotar política diferenciada para a população de baixa renda.

Informações e foto assessoria