Socorro anuncia reforço da vacina da Janssen conta a covid-19

A prefeitura de Nossa Senhora do Socorro informa que a partir desta segunda-feira (13), as pessoas que receberam a dose da Janssen, até o dia 15 de julho, podem tomar a dose de reforço do imunizante.

As Unidades Básicas de Saúde que disponibilizarão a vacina, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h, serão: Maria Helena, no Marcos Freire I, Tancredo Neves, no João Alves, Augusto César Leite, no Marcos Freire II, Gabriel Alves, no Fernando Collor, José do Prado Barreto, na Piabeta, Gilton Rezende, no Parque dos Faróis, e Eduardo Vital, no Jardim.

No município de Socorro, 4.175 pessoas receberam a primeira dose da Janssen. Nesta remessa de vacinas, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) enviou 645 doses do imunizante. À medida que mais doses forem enviadas, o calendário vacinal da população avançará.