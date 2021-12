Após 17 anos, estado de Sergipe volta a receber voos charters

As 23h deste sábado, 11, desembarcou no Aeroporto Santa Maria, em Aracaju, o primeiro voo charter da CVC Viagens, proveniente de Brasília.

O voo chegou lotado de turistas para desfrutar o pacote de viagens de uma semana em Sergipe, incluindo passagem aérea, transfer in/out, city tour e hospedagem.

Após 17 anos sem que Sergipe recebesse voos charters, esse é o primeiro de uma sequência de voos semanais, que se estenderão por todo os meses de dezembro e janeiro de 2022.

Os voos charters da CVC Viagens são fruto de uma negociação do Governo do Estado com a operadora, por meio da Secretaria de Estado do Turismo, e foi viabilizado através de um convênio de mídia compartilha entre Setur, ABIH Sergipe e a CVC.

“Depois de 17 anos, Sergipe volta a receber voos charters e isso só está sendo possível pelo apoio que estamos recebendo do governador Belivaldo Chagas nas ações promocionais e nos acordos operacionais com a ABIH Sergipe e a CVC”, disse o Secretário de Turismo, Sales Neto.

Os turistas desse primeiro voo charter foram recepcionados no aeroporto de Aracaju com muito forró e alegria. A Prefeitura de Estância ofereceu um trio pé-de-serra, a Rainha do São João e um casal de dançarinos de quadrilha junina.

Uma equipe da Secretaria de Estado do Turismo distribuiu sacolas com brindes e folheteria divulgando os principais pontos turísticos de Sergipe.

Fonte e foto ASN