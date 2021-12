Emendas de Binho ao PPA contemplam cultura e políticas para o idoso

Com o objetivo de promover e ampliar o acesso à cultura, na emenda de nº.01, protocolada na Câmara de Vereadores, o parlamentar do PMN solicitou alteração do Anexo I do Projeto de Lei 220 / 2021 que “Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA do Município de Aracaju para o quadriênio 2022-2025, e dá providências correlatas”, que passa a vigorar com a seguinte redação: 2155 – Promoção e Fomento da Cultura, em especial das quadrilhas juninas. “É um patrimônio cultural de Aracaju que devemos preservar e promover”.

Para o vereador Binho se faz necessário criar um Calendário Verão para Aracaju para divulgar a nossa cultura. “É preciso difundir o patrimônio histórico e cultural, promover o fomento da cultura, o lazer, apoiar os festejos e datas comemorativas, e por fim, criar um programa de formação artístico e cultural”.

Outra prioridade do mandato popular do vereador é promover políticas públicas para a juventude e para o idoso. O parlamentar apresentou a emenda de nº 40 ao PPA, na ordem de R$31 milhões, para o quadriênio 2022-2025, alterando a redação original do texto para concretizar o investimento nessas duas camadas da sociedade.

Ao justificar as duas emendas apresentadas na Câmara, o vereador do PMN disse que pensa, primeiramente, em proteger a vida e promover o desenvolvimento humano e social do aracajuano. “Nossas propostas são de Inclusão Social através do Esporte de alto rendimento, como a Corrida Cidade de Aracaju. Devemos também investir na Estação Cidadania, que contempla o esporte e lazer, e promover Políticas Públicas para a juventude”, Concluiu Binho.

Por: Assessoria de imprensa do Vereador Binho