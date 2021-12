Filhos e netos recebem aposentadorias de idosos e os deixam passando fome em Porto da Folha

Pedindo sigilo do nome, uma mulher faz denúncia grave, na noite deste domingo (12). através do WhatsApp, endereçado ao Faxaju Online. Segundo ela uma família muito conhecida no povoado Lagoa do Rancho, em Porto da Folha/SE, composta por três idosos: “uma senhora, que está acamada, um cadeirante e um senhor que vive reclamando que não tem o que comer”.

Segundo a denunciantes, “os três têm aposentadorias e cada um recebe o seu salário todos os meses. |Porém os cartões vivem nas mãos de filhas e netos, mas não cuidam da maneira que deve atenda às necessidade dos idoso, o que torna uma situação de dor”.

– Inclusive tem uma senhora que agora está trabalhando para cuidar deles, mas não dar conta e não tem como fazer, por falta de alimentos para os idosos, que já estão fracos e sem condições de denunciar os filhos e netos.

Acrescenta que “falta utensílios domésticos: não tem liquidificador, a comunidade é quem empresta, com esse calor aqui no sertão os vizinhos é quem cedem ventilador. Tiraram a senhora do quarto dela e a colocaram no quarto dos fundos, onde passa o esgoto e a casa é pior que um chiqueiro”.

Segundo ainda a denunciante, “um dos idosos é ex-vereador do município e está passando fome. “A comunidade católica estará organizando uma campanha, para doar cestas básicas à família”.