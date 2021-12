Flávio Conceição usou a força do Direito para vencer o Direito da força!

A frase é do brilhante e intelectual, Rui Barbosa, patrono dos Tribunais de Contas, uma inesgotável fonte do saber, e se encaixa muito bem no contexto atual da nossa Corte sergipana. “A força do Direito deve superar o Direito da força”! E assim o conselheiro Flávio Conceição, novo presidente do TCE/SE, eleito e empossado, superou todas as adversidades que lhe foram postas e venceu. Mas diferente do que muitos ainda insistem em julgá-lo, com teorias conspiratórias, com uso de expressões esdrúxulas, ele venceu porque tinha sempre o bom Direito ao seu lado…

“Tapetão”? (risos) Flávio foi julgado e condenado pela opinião púbica, foi retirado do cargo sem o devido processo legal; execrado pela mídia, por alguns setores da classe política e do ordenamento jurídico. Nomes? Isso não vem ao caso! Lhe sobraram poucos amigos, o silêncio e o bom Direito. Assistiu de longe o “escorpião ilegal” sentar em sua cadeira, posando de “bom moço”, mas quando o Poder lhe veio às mãos, “ferrou” tudo e todos, revelou-se uma “semente do mal”, voltando-se contra até contra aqueles que lhe estenderam a mão…

E Flávio foi vencendo todas as etapas! Até que reconquistou seu espaço, reassumiu sua cadeira amparado em aspectos legais. O próprio Judiciário reconheceu o erro que foi afastá-lo no passado, sem o transito em julgado. Mas Flávio foi mais além e constituiu uma candidatura à presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, recentemente, e, mesmo com votos divergentes, venceu com ampla maioria. O regimento é claro: antiguidade é posto! A mídia, que tanto o condenou, talvez estupefata, ainda “rumina”, não digeriu bem! O “Direito da força” sucumbiu…

No bojo de sua sabedoria, Mahatma Gandhi profetizou: “Se ages contra a justiça e eu te deixo agir, então a injustiça é minha”. Aos colegas “jornalistas de plantão”, a “força do Direito” venceu! E diante de uma cerimônia de posse tão prestigiada, com prefeitos e vice-prefeitos da capital e do interior, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, intelectuais e comunicadores sergipanos, além dos chefes dos Poderes, Executivo, Judiciário e Legislativo, não é exagero em dizer que Flávio Conceição deu sim a volta por cima.

E, com grandeza, em seu discurso de posse, não quis se prender no passado; se comprometeu com os olhos fitos no futuro; garantiu honrar os compromissos assumidos e preservar a história cinquentenária do Tribunal de Contas. Prometeu uma gestão mais pedagógica junto aos jurisdicionados, da capital e, principalmente, do interior. Quer uma relação harmônica e independente com as instituições. Ainda assim há quem insista em “rodízios” por aí afora… deve ser fome, de Poder! Flávio quer um TCE com maior participação popular, quer buscar esta sintonia com o povo.

Lá pelas “bandas” de seu discurso cartesiano, o “capricorniano raiz” como se intitulou, Flávio Conceição chegou ao ponto principal de toda essa trajetória vitoriosa: “Nunca foi pelo Poder ou prestígio social. Lutei e cheguei até aqui por dignidade, pela preservação de minha honra! E se venci, tenho a compreensão que caminhei lado a lado com o bom Direito e que minha luta jamais foi em vão”. Flávio tem mais um grande desafio a superar: fazer uma gestão de excelência. Demonstra disposição, coragem e experiência para isso. Você, leitor (a), se arriscaria em duvidar? Melhor não…

Veja essa!

Surpreendeu muita gente o anúncio público da deputada estadual Janier Mota (PL) de que não pretende disputar a reeleição em 2022. Seu nome foi cotado para disputar uma cadeira de deputada federal e até para compor uma chapa majoritária como candidata a vice-governadora.

E essa!

Janier Mota tem atuação política em Nossa Senhora da Glória e em Itabaianinha, onde seu nome também já é especulado como possível pré-candidata a prefeita em 2024. Por lá ela conta com a parceria do prefeito Danilo de Joaldo (DEM). Vem exercendo seu primeiro mandato eletivo na Alese…

Especulações

Até meados de Março muito do que vai se discutir politicamente em Sergipe é mais especulação do que qualquer outra coisa. A classe está esperando por uma definição do governo sobre seu pré-candidato a governador para que cada um possa definir o seu futuro, com quem irá caminhar em 2022.

A janela vem aí!

Entre Março e Abril teremos a famosa “janela eleitoral”, quando os deputados estaduais e federais poderão trocar de legenda sem o risco de perda de mandato por infidelidade. A tendência é que tenhamos uma grande mudança em relação ao cenário atual, considerando que não teremos coligações para proporcionais no próximo ano.

Bomba!

Em Sergipe tudo, ou quase tudo, se sabe: existe a possibilidade de um agrupamento político forte e expressivo migrar para uma legenda diferente em breve. Como a Executiva Nacional não faz um “gesto” sequer com seus filiados, a tendência é que a mudança ocorra. Todo mundo vai buscar a melhor condição de eleição (e reeleição).

Cidadania

O Cidadania Sergipe realizou seu Congresso Estadual, na Câmara Municipal de Itabaiana, tendo como principais pontos de pauta: a discussão de conjuntura política nacional e estadual, eleição de novo Diretório e Comissão Executiva, além da escolha dos Delegados que irão representar o Cidadania Sergipe no Congresso Nacional do partido.

Novo presidente

O deputado estadual Georgeo Passos foi escolhido para ser o novo presidente do Cidadania Sergipe, tendo a Deputada Estadual Kitty Lima e o Deputado Samuel Carvalho como vices. O senador Alessandro Vieira permanece como integrante da Executiva Estadual, e destacou a importância de dar oportunidade a novos filiados para presidirem o partido e o respeito ao novo estatudo do Cidadania que veda a reeleição.

Alessandro Vieira

“O nome do deputado Georgeo Passos não foi eleito por favor ou acordo político. No Cidadania Sergipe, não acontece esse tipo de coisa. O nome de Georgeo foi escolhido por merecimento e construção. Ele é um dos mais atuantes da Assembleia Legislativa e o nome dele foi unanimidade entre os filiados”, acrescentou Alessandro.

Georgeo Passos I

Georgeo Passos, novo presidente eleito do Cidadania, disse que vai continuar o trabalho que foi iniciado pelos filiados e pelo senador Alessandro Viera. O parlamentar também destacou que pretende aumentar o número de diretórios da sigla por todo Sergipe.

Georgeo Passos II

“A nossa missão vai ser levar a mensagem do Cidadania para mais municípios sergipanos. Vamos aumentar os diálogos com a população e fortalecer a política com pessoas que queiram participar deste processo. Estamos honrados com essa missão e vamos realizar com dedicação”.

Georgeo Passos III

Georgeo Passos finalizou seu discurso afirmando que em 2022, o Cidadania terá candidato próprio ao Governo. “O Cidadania sempre teve candidato próprio nas eleições majoritárias e em 2022, não será diferente. Teremos sim um nome nosso para disputar o Governo no próximo ano”.

Gustinho e Rogério

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) e o senador Rogério Carvalho (PT) tiveram uma longa conversa no plenário do senado essa semana. Segundo os que estavam próximos aos políticos sergipanos e que acompanharam a prosa, o assunto era uma possível parceria política para 2022. Rogério tem se apresentado como pré-candidato a governador do Estado, enquanto que Gustinho deve buscar a reeleição. Essa aproximação dos dois deve gerar muito barulho em Sergipe.

Taxa de esgoto I

Os 14 vereadores da Câmara Municipal de Itabaiana participaram de audiência no Fórum Maurício Graccho Cardoso para tratar sobre a suspensão da tarifa de esgoto cobrada pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). Não houve comparecimento de representantes da Deso. De acordo com Marcos Oliveira (DEM), presidente da Câmara, os vereadores aguardam uma resposta do Juiz Herval Marcio Silveira Vieira.

Taxa de esgoto II

“A gente reafirmou o pedido de liminar para suspensão dessa taxa e o juiz deverá apreciar o quanto antes para que a gente dê uma resposta satisfatória ao povo de Itabaiana”, disse o parlamentar. No último dia 03, a Câmara Municipal ajuizou uma ação popular, assinada por todos os vereadores, para cobrar esclarecimentos à Deso sobre a cobrança. “Infelizmente a Deso não compareceu, mas a Câmara de Vereadores fez o seu papel. Todos unidos, fazendo história e em defesa do povo de Itabaiana”, disse o vereador Alex Henrique (PP).

Taxa de esgoto III

A DESO justificou a ausência em virtude do curto prazo para de aviso prévio para o comparecimento. A tarifa corresponde a 80% do valor da taxa de água e tem sido cobrada de maneira irrestrita à população. Por contrato firmado com o Município de Itabaiana, a DESO tem obrigação de apresentar a estrutura tarifária, bem como adotar política diferenciada para a população de baixa renda.

Alô Arauá!

O Ministério Público está na iminência de anunciar o desfecho em contrato do município (um dos), onde empresa foi obrigada a ceder “os serviços e o recebimento”, para um familiar do atual gestor! Outras denúncias com potencial de gravidade semelhante ao caso acima, e já em “estágio avançado”, chegaram e deixaram estarrecido esse jornalista! Estamos apurando e, em breve, aqui nesse espaço, todos os detalhes, inclusive com os envolvidos e envolvidas. Mudam os nomes, mas não mudam as práticas…

Maria do Carmo I

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) anunciou, em pronunciamento no Senado Federal, que a sua equipe técnica trabalha na elaboração de um conjunto de indicadores e recomendações na área da educação, a ser repassado aos municípios de Sergipe. A ação está sendo embasada na dissertação de mestrado do servidor Bruno Gasparotto Ponne, que é do seu gabinete, em Brasília, intitulada ‘impacto de arranjos institucionais do desempenho estudantil’, onde ele analisou dados da educação básica do Estado do Ceará, referência do setor no Brasil.

Maria do Carmo II

“Os dados serão importante instrumento para a tomada de decisão dos gestores municipais, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação ofertada à população”, disse a senadora, completando que “apresentamos, ainda, alguns exemplos de boas práticas que podem e devem ser copiadas, consideradas as características peculiares de cada local, fortalecendo a nossa certeza de que as políticas públicas baseadas em evidências são necessárias e imprescindíveis para garantir o alcance e eficácia da educação”.

Maria do Carmo III

Maria aproveitou para conclamar os colegas senadores a se debruçarem sobre as discussões que visam melhorar os índices educacionais do Brasil. “Esse é um trabalho que deve ser abraçado por todos, pois precisamos dar esperança de dias melhores para o nosso povo, principalmente às crianças e jovens, que necessitam de um ensino digno e de qualidade para fazerem frente aos desafios futuros e à construção de uma sociedade melhor”, afirmou, ressaltando acreditar no poder transformador da educação.

Sheyla Galba I

A vereadora Sheyla Galba (Cidadania) destacou, em discurso na Câmara o que foi discutido na reunião promovida pelo Ministério Público de Sergipe – MPE/SE com a Secretaria Municipal de Saúde e representantes da Associação Mulheres de Peito para tratar das negativas de cintilografias para pacientes com câncer.

Sheyla Galba II

“A gente parabeniza pelas mais de duas mil cintilografias feitas por pacientes que precisam, mas, reitero, é pouco. Tanto que temos pessoas que estão na fila para fazer cintilografia óssea. O que me deixou triste foi a resposta que tivemos da secretaria de saúde afirmando que o Município de Aracaju não tem responsabilidade com os pacientes com câncer”, detalhou.

Sheyla Galba III

De acordo com a parlamentar, a Secretaria de Saúde alegou que a cintilografia óssea é responsabilidade do Estado, uma vez que ele conta com três Unacons, os hospitais Universitário, de Cirurgia e o João Alves. “Enquanto paciente oncológica, fiz a seguinte pergunta: se a responsabilidade é do Estado, por que a paciente precisa dar entrada no pedido em uma Unidade Básica de Saúde? Se é preciso passar pela UBS, quem tem que fazer o exame é o Município”, ressaltou a vereadora.

Fabiano Oliveira I

O vereador Fabiano Oliveira (PP) usou a tribuna para comemorar a remessa de mais de quatro mil vacinas da Janssen. “Ontem a Secretaria de Estado da Saúde recebeu o primeiro lote do imunizante Janssen totalmente destinado à dose de reforço. O novo lote vai atender nesta primeira remessa os 11 municípios que foram contemplados com as primeiras vacinas no mês de junho”, pontuou.

Fabiano Oliveira II

O parlamentar aproveitou para reforçar a importância da imunização. “Vale lembrar que estão aptas a tomar a Janssen quem foi vacinado com o imunizante há cinco meses, exceto grávidas e puérperas. Para estas, o reforço é da Pfizer. Não deixem de tomar a vacina! Vamos nos cuidar e proteger também quem a gente ama!”, finalizou.

Neto Batalha I

Recuperado de cirurgia, o vereador Neto Batalha (PP) retomou os trabalhos nesta sexta-feira (10) e prestigiou a inauguração da avenida deputado Reinaldo Moura, no bairro 17 de Março, em Aracaju. O evento reuniu diversas autoridades políticas, e Neto estava acompanhado da ex-vereadora Gedalva Umbaubá e o ex-prefeito de São Cristóvão, Carlos Umbaubá.

Neto Batalha II

Para Neto, a inauguração da via representa um avanço na mobilidade urbana da capital, pois liga a cidade ao bairro 17 de Março. “Gostei da pista dupla, calçadão novo e uma ciclovia bem estruturada. Importante para o desenvolvimento de Aracaju. Ademais foi uma justa homenagem a Reinaldo Moura, homem público que muito contribuiu para capital e demais municípios sergipanos”, destacou.

Neto Batalha III

Ao encontrar com o governador Belivaldo Chagas, Neto Batalha e Gedalva Umbaubá elogiaram as ações do governo em todo o Estado, afirmando que trata-se da melhor gestão de todos os tempos para São Cristóvão, uma vez que existem obras por toda região. Também disseram estar ansiosos para inauguração das obras de melhoria da rodovia-SE 464 que liga São Cristóvão a BR-101.

Maria Mendonça I

“Todas as pessoas têm o direito de ir e vir e de serem incluídas socialmente, em todas as áreas, seja na da saúde, na da educação, ou até mesmo na do lazer. E é obrigação do Estado e de todos que compõem a máquina pública promover ações com o propósito de dar essa garantia a todos os cidadãos. Assim como, também é dever de cada um de nós, enquanto sociedade, promover a inclusão social”.

Maria Mendonça II

A declaração é da deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) e faz referência ao Dia da Inclusão Social, comemorado em 10 de dezembro. Regulamentada pela Lei nº 12.073/2009 no Brasil, a data promove a conscientização de toda a sociedade sobre a importância dos direitos humanos e sua aplicabilidade.

Ibrain Monteiro I

O deputado estadual Ibrain de Valmir esteve visitando a cidade de Arauá para participar da missa em homenagem a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. O convite foi realizado pelo vereador João Vitor e seu pai, Cocada. Na oportunidade, estiveram presentes, o vice-prefeito Bernardo Lima, o amigo Rafael e a vereadora Neide da Sucupira.

Ibrain Monteiro II

Em seguida, o deputado Ibrain foi até a cidade de Tomar do Geru, acompanhado do amigo, Vereador Ícaro Hora. A visita foi para prestigiar a abertura do Parque de Vaquejadas Kiriris, empreendimento maravilhoso, que visa crescer ainda mais o turismo e o lazer da região. “Quero parabenizar o proprietário, Jaú e agradecer pela atenção. Como também do prefeito Pedro Balbino e diversos amigos, a exemplo dos vereadores Totinha, Duda, Márcio e Nega da Gente”, pontuou Ibrain de Valmir.

Luciano Pimentel I

Foram aprovadas na Assembleia Legislativa duas proposituras do deputado estadual Luciano Pimentel que buscam a promoção de melhorias nas rodovias estaduais SE-230 e SE-361, com intuito de garantir mais segurança para os sergipanos que trafegam por essas vias e facilitar o escoamento de mercadorias. Na indicação nº 621, o parlamentar solicita a pavimentação asfáltica na SE-361, entre o município de Poço Verde e o Povoado Rio Real. Já na indicação nº 622, o deputado pede que seja realizado o serviço de recapeamento na SE-230, no trecho entre Siriri e Nossa Senhora das Dores.

Luciano Pimentel II

“São demandas que atendem às reivindicações da população e viabilizam os acessos aos municípios, tornando mais seguro o tráfego de veículos e auxiliando no progresso local, pois proporcionam maior celeridade no escoamento da produção e estimulam o turismo. Todo esse processo impulsiona o desenvolvimento regional, favorecendo a economia de todo o estado”, pontua Luciano Pimentel. As indicações serão enviadas para o Governo do Estado e para a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs).

Ferreira Costa I

CRÍTICAS E SUGESTÕES

