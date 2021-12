Georgeo é o presidente do Cidadania em Sergipe e Alessandro diz que não houve acordo político

O Cidadania Sergipe realizou neste sábado (11) seu Congresso Estadual, na Câmara Municipal de Itabaiana, tendo como principais pontos de pauta: a discussão de conjuntura política nacional e estadual, eleição de novo Diretório e Comissão Executiva, além da escolha dos Delegados que irão representar o Cidadania Sergipe no Congresso Nacional do partido.

O deputado estadual Georgeo Passos foi escolhido para ser o novo presidente do Cidadania Sergipe, tendo a Deputada Estadual Kitty Lima e o Deputado Samuel Carvalho como vices. O senador Alessandro Vieira permanece como integrante da Executiva Estadual, e destacou a importância de dar oportunidade a novos filiados para presidirem o partido e o respeito ao novo estatudo do Cidadania que veda a reeleição.

“O nome do deputado Georgeo Passos não foi eleito por favor ou acordo político. No Cidadania Sergipe, não acontece esse tipo de coisa. O nome de Georgeo foi escolhido por merecimento e construção. Ele é um dos mais atuantes da Assembleia Legislativa e o nome dele foi unanimidade entre os filiados”, acrescentou Alessandro.

Georgeo Passos, novo presidente eleito do Cidadania, disse que vai continuar o trabalho que foi iniciado pelos filiados e pelo senador Alessandro Viera. O parlamentar também destacou que pretende aumentar o número de diretórios da sigla por todo Sergipe.

“A nossa missão vai ser levar a mensagem do Cidadania para mais municípios sergipanos. Vamos aumentar os diálogos com a população e fortalecer a política com pessoas que queiram participar deste processo. Estamos honrados com essa missão e vamos realizar com dedicação”.

Georgeo Passos finalizou seu discurso afirmando que em 2022, o Cidadania terá candidato próprio ao Governo. “O Cidadania sempre teve candidato próprio nas eleições majoritárias e em 2022, não será diferente. Teremos sim um nome nosso para disputar o Governo no próximo ano”.

Estiveram presentes no evento autoridades como o ex-deputado estadual Antônio Passos e o ex-prefeito Valmir de Francisquinho. Cerca de 200 filiados de 24 municípios sergipanos também participaram do Congresso.

Executiva Estadual do Cidadania

Georgeo Passos – Presidente;

Kitty Lima – Vice Presidente;

Dr. Samuel Carvalho – Vice Presidente;

Fernando Carvalho- Secretário de Organização;

Hebert Pereira – Secretário Executivo;

Maicon Oliveira- Tesoureiro;

Suelly Barreto- Secretário de Mobilização;

Itamar Santana – Secretário de Articulação;

Alessandro Vieira – Integrante;

Sheyla Galba – Integrante;

Ricardo Marques – Integrante

Ana Yris- Integrante;

Magno Lima – Integrante

Laise Santiago – Integrante