Natal Iluminado contará com apresentação do Circo Gold Star

Em continuidade à programação especial do projeto Natal Iluminado 2021, a Prefeitura de Aracaju, em parceria a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Sergipe (Fecomércio) e o Serviços Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SE), levam às praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, no Centro, as apresentações de Neu Fontes, Carlos Moreno e Solange Durval, a partir das 17h.

Além da Prefeitura, Fecomércio e Sebrae, outros parceiros se somaram à realização do Natal Iluminado 2021, como o Banco do Estado de Sergipe (Banese), dos grupos Maratá e Cencosud, Setransp, CDL Aracaju, Caixa Econômica Federal, Acese e Energisa.

Confira a programação completa deste domingo:

Domingo 12/12

17h – Espetáculo do Circo Gold Star

18h – Solange Durval – Ave Maria (Catedral Metropolitana)

18h15 – Parada “Um Sonho de Natal”

19h – Neu Fontes

20h30 – Carlos Moreno