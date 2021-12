Prefeitura de Aracaju marca presença no Dia do Mais Querido do Club Sportivo Sergipe

O Estádio João Hora serviu de palco para a realização do tradicional “Dia Do Mais Querido”, do Club Sportivo Sergipe, neste sábado (11). O evento, que marca o início da temporada de 2022, contou com a participação do secretário municipal da Juventude e do Esporte, Sérgio Thiessen, representando o prefeito Edvaldo Nogueira.

Consolidado no calendário do time de futebol sergipano, o “Dia do Mais Querido” é uma oportunidade anual de confraternizar, juntando torcedores, diretoria, comissão técnica, novos jogadores e patrocinadores, e contou ainda com competições esportivas e apresentações na área da piscina, além de shows musicais no salão de festas do complexo, tudo de acordo com as recomendações de protocolos sanitários exigidos pelas autoridades da saúde.

O secretário da Juventude e do Esporte, Sérgio Thiessen, considera o dia do torcedor do Sergipe muito especial e ressalta a relação com o clube. “Em primeiro lugar, porque o Sergipe, com as conquistas que teve neste ano, tem um calendário cheio para o ano que vem, o que anima o torcedor. A Prefeitura se sente honrada em ser lembrada nesse momento, porque sempre foi parceira dos clubes de futebol que representam o nosso estado. Nosso hospital de campanha, que salvou tantas vidas, é uma dívida de gratidão que temos com o Sergipe. O gramado de primeiro nível, que foi colocado depois do hospital de campanha, é uma retribuição merecida para um local que serviu tanto durante o período de pandemia”, comentou ainda.

Ernan Sena, presidente do Sergipe, também ressaltou a parceria entre o clube e Prefeitura para a instalação do Hospital de Campanha . “A gente tem um gramado em perfeitas condições, padrão Fifa, em questão de irrigação e drenagem. Agradecemos à prefeitura por toda a parceria e torcemos para que perdure por mais anos”, destacou.

Reconhecendo a importância da relação com o município, o vice-presidente do Sergipe, Saulo Aragão, fez questão de citar o apoio da Prefeitura de Aracaju ao clube. “A prefeitura tem participado junto conosco, sempre renovando o patrocínio, sem contar com o apoio logístico que sempre nos oferece quando precisamos”, destacou. “Doamos a nossa casa, numa parceria com a prefeitura, para que o hospital de campanha funcionasse em nosso estádio, e a prefeitura, em contrapartida, cumpriu com o compromisso de nos devolver nossa casa em boas condições, e fez mais, nos entregando em melhores condições de conservação do que quando foi emprestada”, comentou.

Homenagem a Reinaldo Moura

No dia 11 de dezembro, o conselheiro e ex-presidente do clube, Reinaldo Moura, celebraria 78 anos de idade. Há exatos 30 dias do seu falecimento, no “Dia do Mais Querido” do clube ao qual tanto se dedicou, uma homenagem foi feita para honrar sua memória. “Meu pai amou e ajudou o Sergipe. Na sua gestão, ele conseguiu ver o Sergipe ser de novo campeão em nosso estado. Acima de tudo, temos a certeza de que a passagem do meu pai honra e orgulha a nossa família. Ele fez o bem às pessoas, a Sergipe e ao Club Sportivo Sergipe, sempre apaixonado pelo esporte”, disse o deputado federal André Moura, que também marcou presença no evento. “Fico feliz de estar aqui hoje, em homenagem ao meu pai, e tenho certeza que vamos trazer muitas boas notícias nessa parceria entre Club Sportivo Sergipe, Governo do Estado e Prefeitura de Aracaju, porque é dessa maneira, dando as mãos, que a gente vai conseguir desenvolver ainda mais o esporte no estado, na nossa capital Aracaju, contribuindo sempre para que clubes tão tradicionais, como Sergipe e Confiança, possam representar bem o nosso estado não só em Sergipe, como também em competições a nível nacional”, afirmou.

