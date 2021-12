Prefeitura vacinou 16.793 pessoas contra covid nesta semana

Seguindo com o cronograma da campanha municipal de imunização contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vacinou mais 16.793 aracajuanos entre segunda-feira (6) e este sábado (11).

A administração municipal tem buscado acelerar a imunização dos cidadãos, disponibilizando vacina nas 44 unidades de saúde e nas unidades de ensino municipais. Além disso, nos bairros com menores índices de vacinados com as duas doses, realiza busca ativa com o carro da vacina.

Até o momento, já são 519.131 aracajuanos com idades a partir de 12 anos vacinados com ao menos uma dose, o que representa 92,27% da população. Com as duas doses, já são 461.350 ou 82% da população vacinável.

A vacinação nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) é uma parceria entre a SMS e a Secretaria Municipal da Educação (Semed) e visa agilizar o acesso à imunização dos alunos matriculados na rede com idade acima dos 12 anos. Cada escola encaminha a solicitação da autorização aos pais ou responsáveis e, mediante a permissão, a imunização é realizada.

O carro da vacina, por sua vez, é uma ação itinerante da SMS, que percorre os bairros da capital para aplicação de primeira, segunda e terceira doses do imunizante contra a covid. Para receber a vacina, basta ter idade acima de 12 anos, apresentar cartão de vacinação, comprovante de residência e documento com foto. Ao longo da semana, foram contemplados com o carro da vacina os bairros Soledade, Coroa do Meio, Japãozinho e Santos Dumont.

O fato de a Prefeitura de Aracaju ir às comunidades é positivo também por conta do impacto socioeconômico resultante dessa estratégia de vacinação, uma vez que a pandemia impactou também a situação financeira da população.

A vacinação segue também por meio dos demais locais de acesso, o drive-thru no Parque da Sementeira e em todas as 44 UBSs da capital, em uma cobertura ampla, de modo a garantir que todos possam ser imunizados o mais rápido possível.

Imunizada com a dose de reforço na UBS Carlos Fernandes, no bairro Cidade Nova,