SSP participa de Seminário Intersetorial de Assistência Social

A Secretaria da Segurança Pública esteve participando do I Seminário Intersetorial de Assistência Social, Segurança Pública e Direitos Humanos: Ressignificando Relações. A SSP contou com representantes das Polícias Civil e Militar. O evento ocorreu na manhã dessa sexta-feira (10), no auditório do Ministério Público Estadual.

O seminário foi realizado em alusão ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. O evento foi idealizado pela Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social e contou com a parceria da Secretaria da Segurança Pública.

De acordo com a delegada Valéria Montalvão, o evento está alinhado com os projetos desenvolvidos pela Polícia Civil. “É de suma importância para a sociedade porque traz os profissionais de segurança pública para as necessidades que nós temos tanto na relação com a população, quanto na própria instituição, inclusive faz com que a gente veja o conflito de uma forma diferente”, destacou.

“A Polícia Civil tem uma linha restaurativa, possui hoje o projeto Acorde e tem na mediação seu centro. Esse encontro é bem importante porque une secretarias em prol dos direitos humanos”, acrescentou a delegada Valéria Montalvão.

O comandante do policiamento militar da capital, coronel José Moura Neto, ressaltou que o encontro reforça que a Polícia Militar está focada no princípio do respeito aos direitos de cada integrante da sociedade. “Esse debate é importante para acrescentar aos policiais militares aquele sentimento de humanidade na hora das abordagens e das operações, tratando a população realmente como ela tem que ser tratada, de forma digna”, reiterou.

“Na segurança pública, servimos a população incondicionalmente, tratando-a de forma digna, respeitando os princípios e os direitos de cada um e fazendo o melhor de si para levar o melhor serviço possível à população”, complementou o coronel José Moura A vice-governadora, Eliane Aquino, salientou que o encontro contou com a participação de novos servidores da segurança pública e tem como um dos objetivos a construção de uma nova forma de atuar na sociedade, de modo que haja o foco na garantia dos direitos de todas as pessoas que integram a sociedade.

“Hoje estamos em um dia muito mais que especial, nós estamos fazendo um evento sobre direitos humanos com os novos policiais de Sergipe e não é simplesmente um evento, nós estamos aqui para mudar todo um conceito que, muitas vezes ao longo da história, foi colocado na cabeça da sociedade e dos próprios policiais que direitos humanos e segurança pública são divergentes”, enfatizou.

