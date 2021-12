Acidente envolvendo carro e moto deixa duas pessoas feridas na SE-361, em Simão Dias

Um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na noite de domingo (12).

O acidente foi registrado na Rodovia SE-361, na saída de Simão Dias sentido Poço Verde e as informações são de que um veículo colidiu contra uma motocicleta em que estavam duas mulheres.

As duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) em estado grave. As informações são de que as vitimas, que seriam mãe e filha, eram mãe e filha,residem no povoado Paracatu, em Simão Dias.