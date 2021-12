Autor de hits nacionais, Filipe Escandurras fará show no Arena Samba

Evento acontece neste sábado, 18, a partir das 16h, no Parati Beach Club, em Aracaju

O cantor e compositor baiano Filipe Escandurras comanda neste sábado, 18, a última edição deste ano do Arena Samba Clube. O evento acontece a partir das 16h, no Parati Beach Club, e conta também com apresentações do cantor Nona e da Seleção Arena, que é formada pelos cantores sergipanos Bambam, Cledson Brown e Fabinho Alegria.

Autor de muitos sucessos da música nacional, como “Lepo Lepo”, “Ela não quer guerra com ninguém”, “Fui Fiel”, “Ô Bebê”, “Apaixonadinha” e “Dançando”, Escandurras tem em seu portfólio uma lista imensa de artistas importantes que gravaram suas composições, entre eles, Ivete Sangalo, Marília Mendonça, Gustavo Lima, Luan Santana, Jorge e Matheus, Wesley Safadão, Xand Avião, Léo Santana, Psirico e Harmonia do Samba.

Para o Arena Samba Clube, Escandurras preparou um super show, que inclui o repertório do DVD “Escandurras In Samba”, gravado em julho e agosto deste ano, em Salvador e Fortaleza. O trabalho apresenta uma nova versão do samba e um repertório atualizado, que mescla músicas autorais e sucessos dos ritmos atuais, como piseiro, sertanejo, pop e axé.

Os ingressos são limitados e estão à venda na Litoral 655 (Centro de Aracaju), loja Hitz (Shopping Riomar), loja Zanquy (Shopping Prêmio), no Araras Praia Hotel e no site Guichê Web. Há também a opção de lounges com capacidade para 15 pessoas, que estão à venda por meio do telefone (79) 9 9182 4987.

Arena Samba Clube

O Arena Samba Clube é um projeto idealizado pelo casal de empresários, Cleyton Santos e Karyna Maynart. No melhor estilo “sinta-se em casa” e com shows de artistas do samba e do pagode romântico, o evento é marcado pelo clima de descontração, alegria, diversão e amizade. As últimas edições foram realizadas no Lounge do Araras, espaço localizado no rooftop do Araras Praia Hotel, na Orla de Atalaia, em Aracaju.

