Base aliada se reúne sob comando de Belivaldo Chagas, dentro de clima de absoluta unidade

Por Diógenes Brayner

A base aliada a Governo Belivaldo Chagas reuniu-se nesta segunda-feira (13) por aproximadamente três horas. Foi o primeiro encontro de lideranças da base, com o objetivo de iniciar as conversas sobre a sucessão estadual, sem que houvesse definição sobre candidaturas.

A presença foi de apenas 10 lideranças: os quatro pré-candidatos – Ulices Andrade, Edvaldo Nogueira (PTB), Fábio Mitidieri (PSD) e Laércio Oliveira – além do governador Belivaldo Chagas, o secretário geral José Carlos Felizola, Heleno Silva, Jackson Barreto, Luciano Bispo, André Moura e Luciano da Multiserv.

Segundo um dos participantes do encontro, a sensação é de absoluta unidade de todo o bloco, “que vai sair unido e com a certeza de que todos apoiam aquele que for sugerido pela maioria e indicado pelo governador Belivaldo Chagas, que comanda a base e fará toda a condução do processo”.

Todos os pré-candidatos falaram e revelaram suas posições, dentro de um clima da absoluta tranquilidade e união, acrescida da explicação dos motivos pelos quais desejam tentar a sucessão no próximo ano. “Não houve nenhum stresse, mantiveram o foco na unidade, com um detalhe: “não se falou em nomes de prováveis candidatos da oposição. Enfim, foi uma conversa entre amigos”, disse a fonte.

A próxima reunião acontecerá em janeiro quando se iniciará o afunilamento para se chegar mais à frente ao nome do candidato a governador decidido pelo bloco, não só para a sucessão majoritária, assim como para o Senado e deputados estadual e federal, onde serão formadas chapas dentro de composição na Base.