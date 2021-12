Governador Belivaldo Chagas lança programa que vai injetar mais de R$ 100 milhões em ações

O governador Belivaldo Chagas lançou nesta segunda-feira (13) o Pró-Campo, programa que vai injetar mais de R$ 100 milhões em ações relacionadas à agricultura e a melhoria de vida da população que vive na zona rural em mais de 50 municípios sergipanos.

Durante o lançamento do programa, o governador disse que os investimentos estão divididos nos eixos Infraestrutura no Campo, com recuperação de estradas e o Novo Lar Rural, que oferece até R$ 10 mil por unidade habitacional para recuperação estrutural; Desenvolvimento Rural Sustentável, com agroindustrialização, bancos de palma forrageira, recuperação de perímetros irrigados, PAA Leite, melhoria genética de rebanhos e o novo Pró-Sertão Bacia Leiteira, que vai auxiliar pequenos criadores de gado na época das secas com quatro parcelas de R$ 250; e Saneamento Rural, com sistemas de abastecimento de água, recuperação de aguadas, barragens e sistemas de dessalinização.

“Fizemos ainda a entrega de cartões do Pró-Sertão Bacia Leiteira; demos ordens de serviço para implantação de sistemas de água para 9 municípios e melhorias na Barra da Onça e em mais 10 barragens de médio e 500 de pequeno porte (R$ 2,45 milhões); entregamos mais de R$ 3,3 milhões em títulos de posse; dentre outras ações”, disse Belivaldo.

Estiveram no ato, além da prefeita Luana Oliveira e da vice, Vaneide Farias (Glória), o deputado federal Fábio Mitidieri; os deputados estaduais Francisco Gualberto, Zezinho Sobral e Gracinha Garcez; os prefeitos Adinaldo Nascimento (Indiaroba), Júnior Chagas (Poço Redondo), Laerte Andrade (Lourdes), Arakém Aragão (Graccho Cardoso), Louro de Vieira (Cumbe), Zé Augusto de Zé de Loló (Pedra Mole), Anderson de Zé das Canas (Frei Paulo), Zete de Janjão (Gararu), Flávio Dias (Telhas), Simone Andrade (Riachão), Miguel de Dr.Marcos (Porto da Folha), Weldo Mariano (Canindé) e Alan de Agripino (Areia Branca); Haroldo Araújo, superintendente federal da Agricultura; Helom Oliveira, presidente do Banese; o ex-deputado federal André Moura; os secretários estaduais José Carlos Felizola (Segg), Zeca da Silva (Seagri), Ubirajara Barreto (Sedurbs) e Lucivanda Nunes (Seias); o chefe do escritório de representação, Heleno Silva; Paulo Sobral (Cohidro), Jefferson Feitoza (Emdagro) e Denio Leite (Senar/SE); dentre outras autoridades.

Foto Mário Sousa