Cursos inéditos de Retroescavadeira e Turismo Rural são ofertados pelo Senar

O município de Cedro de São João foi o primeiro de Sergipe a receber o curso de Operação de Retroescavadeira.

As turmas dos cursos inéditos e gratuitos de Retroescavadeira e Turismo Rural ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/ Sergipe) finalizaram as atividades nesta semana. Capacitados, os alunos terão novas oportunidades no mercado de trabalho.

A oferta dos cursos de Formação Profissional Rural (FPR), foi possível após uma parceria com os municípios, onde aconteceram as capacitações. Ao longo da semana, no município de Cedro de São João, pela primeira vez em Sergipe, foi realizado o curso de manutenção e manuseio de máquina retroescavadeira, com o objetivo de qualificar e preparar profissionais para que possam operar máquinas de grande porte, como essa.

Após a chegada de tratores, máquinas e implementos agrícolas ao estado de Sergipe, havia a escassez de mão de obra qualificada para operar o maquinário. “De forma paralela à chegada de novos tratores no estado, o Senar cumpre o papel de formar o público a criar novas oportunidades”, reforça o presidente do Sistema Faese/Senar, Ivan Sobral.

O instrutor Sérgio Divino Filipin, explica o impacto positivo da realização desse curso gratuito aos profissionais do interior sergipano. “O primeiro curso de Retroescavadeira foi feito pelo Senar e esse tipo de capacitação traz para os trabalhadores rurais grandes oportunidades no mercado de trabalho, aumenta também a condição social dessas pessoas, com uma maior renda”, explica o instrutor.

A utilização dessas máquinas sugere também o desenvolvimento do agronegócio, já que podem ser usadas na abertura de reservatório de água, para mitigar os impactos da seca, manutenção e limpeza de estradas, que aumentam o escoamento da produção, por exemplo.

Um dos alunos que participou do curso e ficou satisfeito foi o Leivison Alves Souza, ele não trabalhava com trator, mas agora com o curso já vê novas oportunidades. “São portas que se abrem e principalmente para quem não tem condições de fazer um curso caro, como esse é, além disso, aqui em Cedro não tinha nem onde fazer”, conta satisfeito o aluno.

Turismo Rural

Outro curso inédito que também foi realizado esta semana, no município de Campo do Brito e em Macambira, foi o de Turismo Rural, com a turismóloga e instrutora Ellen Carvalho, realizado em parceria com o Banco do Nordeste através do Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter). O Ministério do Turismo do Brasil define o Turismo Rural como um conjunto de atividades turísticas que são desenvolvidas no meio rural, tendo comprometimento com a produção agropecuária e agregando valor aos serviços e produtos da região.

Em Sergipe, o Turismo Rural já possui roteiros que exploram as belezas naturais no interior do estado, com a Rota Caminhos da Serra de Itabaiana, rota essa que os alunos do curso puderam conhecer e experienciar as belezas do estado.

“O Turismo Rural combina muito com nosso estado pelo fato do nosso território ser de grande maioria de áreas rurais e a capacitação vem para fomentar este setor e desenvolver pessoas capacitadas para apresentarem o nosso estado”, explica.

Foto assessoria

Por Sâmara Fagundes