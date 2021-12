Deputada pede ao Governo do Estado a construção de um Hospital Regional em Dores

O direito à saúde é assegurado a todo cidadão brasileiro pela Constituição Federal, porém, o cenário da saúde pública no país está longe de garantir um atendimento básico de qualidade ao brasileiro. Em Sergipe a rede de saúde pública não foge à realidade nacional e tem se mostrado deficitária, principalmente no interior do estado. Pensando na melhoria da assistência à população de municípios sergipanos, a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovou na última sexta-feira, 10, uma indicação da deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) solicitando ao Governo de Sergipe a construção de um Hospital Regional em Nossa Senhora das Dores, a fim de atender ainda a demanda da região do médio sertão.

De acordo com a parlamentar, a construção de um Hospital Regional em Dores é um anseio antigo da população que precisa se deslocar para municípios vizinhos como Capela, ou até mesmo para a capital, em busca de atendimento hospitalar especializado. Para Kitty, a construção de um hospital no município possibilitará uma assistência de maior qualidade e agilidade ao município e atender ainda a população de cidades circunvizinhas.

“Tenho recebido muitas queixas da população de Dores que precisam sempre viajar para cidades vizinhas e até mesmo para Aracaju em busca de atendimento médico, e a construção dessa unidade no município facilitará muita a vida desses pacientes que precisam de um atendimento mais complexo. Por isso estamos fazendo esse apelo ao governador Belivaldo Chagas, buscando sensibilizá-lo para a situação dos dorenses que precisam de uma rede de assistência médica ampla e de qualidade”, justifica.

Kitty reforçou que a demanda também é um anseio do prefeito Mário da Clínica, que tem se mostrado interessado em ampliar a rede de saúde no município.

“O prefeito Mário é um grande parceiro com quem tenho dialogado muito em busca de melhorias para o município de Nossa Senhora das Dores em todos os setores. Em relação à saúde pública, a construção de um Hospital Regional é um anseio da população e um desejo da gestão em tornar esse anseio uma realidade, sempre pensando no bem-estar das pessoas. Estamos fazendo a nossa parte, vamos cobrar agora um posicionamento do Governo do Estado em relação a essa demanda na torcida de que seja dada uma sinalização positiva ao nosso pleito”, afirma Kitty.

Ascom Kitty Lima