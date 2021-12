Deputado pede a manutenção estruturas de Ar de Edifício

Estruturas de ar-condicionado nitidamente corroídas no Edifício Oviedo Teixeira, localizado no centro de Aracaju, tem deixado muita gente preocupada, principalmente as que precisam circular em frente ao local. O temor é de que em algum momento os aparelhos se desprendam e acabem caindo, causando gravíssimos acidentes.

Alarmado com a situação após receber denúncias em suas redes sociais, o deputado estadual, Rodrigo Valadares, enviou uma equipe até o local para averiguar a estrutura, além de ouvir relatos de algumas pessoas que ali estavam.

Segundo o parlamentar, foi possível sentir o medo de desabamento que a população possui, resolvendo protocolar na Alese uma indicação cobrando urgência na manutenção e reparação dessas estruturas.

“A situação é muito preocupante. Iremos tomar todas as medidas possíveis para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Estamos com esse indicação que vamos protocolar na Assembleia Legislativa, para que todos os órgãos responsáveis tomem ,o mais rápido possível, as medidas cabíveis”, disse.

Foto assessoria

Por Luíza Passos