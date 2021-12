DHPP elucida homicídio de homem acusado de espancar vítima com pauladas na cabeça

O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) elucida o homicídio da vítima Everaldo Ribeiro de Almeida, ocorrido no mês de outubro do ano passado. O fato aconteceu na praça do bairro Lamarão, na capital sergipana.

De acordo com as apurações, o acontecimento se deu por volta das 17h do dia 10 de outubro de 2020, na praça do bairro Lamarão. Na ocasião, Everaldo, conhecido na comunidade como alcoólatra, estava trocando de roupa na lateral de um trailer, pois havia urinado nas próprias vestimentas.

Nesse momento, ele foi flagrado por uma mulher, que, indignada com a seminudez da vítima, pediu socorro ao marido, que espancou a vítima com pauladas na cabeça. Everaldo foi socorrido no Huse, mas não resistiu aos ferimentos, e veio a óbito em 16 de outubro daquele ano.

O DHPP representou pela prisão preventiva do autor do crime, entretanto, o pedido foi negado pela Justiça, por entender que haviam elementos indicativos do crime de lesão corporal, seguida de morte.