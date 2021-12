Eduardo Lima esteve presente na assinatura de Ordem de Serviços para reurbanização no Tamandaré

A manhã desta segunda-feira, 13, foi de trabalho intenso para o vereador Eduardo Lima (Republicanos), que junto a outros parlamentares, esteve presente na assinatura realizada pelo prefeito Edvaldo Nogueira da Ordem de Serviços para início das obras de reurbanização da praça do Conjunto Almirante Tamandaré, situada no bairro Santos Dumont.

A praça construída no mandato do prefeito Edvaldo Nogueira em 2010, necessita urgentemente de manutenção, a reurbanização contará com a inclusão de um campo de futebol society, aplicação de piso tátil direcional e de alerta, área de lazer, parque infantil, equipamentos para ginástica, novos bancos e iluminação de LED.

Vale ressaltar que no mês de agosto o vereador Eduardo Lima, que é integrante da Comissão de Obras e serviços da Câmara Municipal de Aracaju, participou da Sanção do Projeto de Lei do Convênio com o governo Federal de US $105 milhões, para obras de infraestrutura na cidade. Serão investidos na obra do Tamandaré, R$ 538.212,92, através desse convênio.

“É com grande alegria que vemos chegar a vez das mudanças no Almirante Tamandaré, essa população mais que merece a transformação desse espaço para melhoria da qualidade de suas vidas”, ressaltou o parlamentar.

