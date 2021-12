Edvaldo autoriza início das obras da praça do Almirante Tamandaré

O prefeito Edvaldo Nogueira autorizou, na manhã desta segunda-feira, 13, o início das obras de reurbanização da praça do conjunto Almirante Tamandaré, localizado no bairro Santos Dumont, zona Norte de Aracaju. Construída no segundo mandato de Edvaldo como gestor da capital, em 2010, a área de lazer passará por uma reestruturação completa, transformando o cenário atual e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Ao todo, serão investidos mais de R$ 500 mil para a reforma do local que contará com um campo society, parque infantil e nova iluminação de LED.

“Essa praça tem uma grande representatividade para os moradores daqui e para mim, enquanto gestor da capital, porque ela foi construída no meu mandato, em 2010, assim como a ponte, que melhorou a mobilidade urbana da região e a unidade de saúde. À época, os moradores nos pediram uma quadra de areia, mas agora, além de transformar toda a área, incluiremos um campo society, com grama sintética, para tornar o lugar ainda melhor para as crianças e jovens que brincam no espaço. Com o investimento, vamos, praticamente, erguer uma nova área de lazer. Então, fico muito feliz por trazer melhoria da qualidade de vida aos moradores desta região, recuperando uma praça que era linda, quando erguemos, e que, 11 anos depois, ficará ainda mais bonita”, destacou Edvaldo.

Ao assinar a ordem de serviço, o gestor lembrou que a reurbanização da praça representa um compromisso da sua atual gestão com os moradores do conjunto. “Saí em 2012 e, infelizmente, pela falta de manutenção por parte da administração que me sucedeu, a praça ficou completamente deteriorada. Retornei em 2017, iniciamos um grande trabalho para colocar a cidade em ordem e hoje, com várias obras concretizadas e em andamento, iniciamos esse trabalho de recuperação das praças da cidade, priorizando, entre elas, essa aqui, cumprindo com o compromisso que firmei com a população e com o vereador Binho, que reforçou o pedido da comunidade. Temos muitos desafios para enfrentar, mas seguimos empenhados, como sempre estivemos, e faremos, cada vez mais, pelos aracajuanos, especialmente os que mais precisam”, enfatizou.

Reurbanização completa

A reurbanização da praça do conjunto Almirante Tamandaré é um anseio antigo da população. De acordo com o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari, apesar de se tratar de uma praça pequena, o local receberá “todo o cuidado e olhar humanizado, assim como as demais obras grandiosas que são realizadas pela cidade”. Ao todo, serão investidos R$ 538.212,92 na obra, através de convênio com o governo federal.

“Vamos revitalizar toda a praça e incluir um campo de futebol society, como fizemos no Lamarão, no bairro Soledade, através de um programa federal voltado para isso. Pegaremos uma área que está, praticamente, deteriorada e recuperaremos, transformando em um espaço agradável para a comunidade como um todo, principalmente para crianças e idosos. É uma demanda antiga, porque o local teve pequenas manutenções, mas carecia de uma melhoria mais significativa. Essa praça é uma das poucas existentes nessa região e é importantíssima para o lazer da comunidade”, ressaltou Ferrari.

Com o investimento, será feita a retirada de todo o piso existente, inadequado para a circulação segura dos pedestres. A nova pavimentação será em concreto, com aplicação de piso tátil direcional e de alerta, adequando o espaço às normas de acessibilidade. No local, também será construída uma nova área de lazer, com parque infantil e equipamentos de ginástica e, ainda, serão instalados 17 bancos de concreto, paisagismo, quatro postes com iluminação de LED, além da intervenção no campo de futebol existente, que passará por modernização, sendo transformado em um campo society, com cerca de 445 metros quadrados.

Acompanharam a ordem de serviço a vice-prefeita Katarina Feitoza, os vereadores Binho, Antônio Bittencourt (líder da bancada de situação), Pastor Eduardo Lima, Paquito de Todos e Fábio Meireles, o ex-deputado federal Adelson Barreto, além dos secretários municipais e de moradores da comunidade.

Visitas

Após a assinatura da ordem de serviço, o prefeito Edvaldo Nogueira visitou a comunidade Cidade de Deus, localizada no Almirante Tamandaré, no bairro Santos Dumont . Acompanhado, da vice-prefeita, Katarina Feitoza, do vereador Binho, do presidente da Emurb, Sérgio Ferrari, e do presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas, o gestor vistoriou a área em que a Prefeitura realizará melhorias, entre as quais estão a substituição da proteção do canal, por defensas metálicas.

Logo após, o prefeito se dirigiu à comunidade do Alto da Bela Vista, juntamente com o vereador Paquito de Todos, para inspecionar o terreno onde será erguida uma praça, com infraestrutura completa, atendendo a um sonho antigo dos moradores da localidade. A nova área de lazer será construída com recursos próprios da Prefeitura e resultará em um investimento superior a R$ 1 milhão.

“Será uma linda praça, uma das mais bonitas da nossa cidade. Vamos investir cerca de R$ 1 milhão para transformar toda essa área em um espaço de lazer e convivência a altura desta comunidade, que tanto sonhou com este momento. Me comprometi, durante a campanha eleitoral, e hoje vim pessoalmente comunicar os moradores de que conseguimos os recursos e vamos fazer. A nossa previsão é que as obras sejam iniciadas ainda em janeiro, transformando por completo esse local”, anunciou o prefeito.

Ao caminhar pelas ruas que ficam no entorno do terreno onde a praça será erguida, o prefeito foi bastante cumprimentado pela população, que comemorou o anúncio da obra. A cabeleireira Evaneide dos Santos, que mora em frente ao local há mais de 30 anos, é um exemplo. “Parece um sonho, é uma felicidade tão grande que não cabe dentro de mim. Sempre sonhamos em ter uma praça, uma área de lazer digna, e saber que a Prefeitura irá realizar, enche nosso coração de alegria. Agora a expectativa é para ver o local transformado”, disse a senhora

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga