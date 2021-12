Garota de 13 anos é morta com um tiro de espingarda

Uma garota de apenas 13 anos, morreu neste domingo (12) após ser atingida por um tiro de espingarda, no município de Malhada dos Bois. Ela foi identificada como sendo Nicole Aparecida Gomes dos Santos.

Os policiais realizaram diligências na residência do avô, apreenderam a arma e encaminhou o mesmo à delegacia para as providências cabíveis.

A polícia informou que “a guarnição se deslocou para a casa do avô e após conversas ele deu uma versão diferenciada da versão anterior dada por ele ao chegar no hospital. Após as diligências, ficou constatado que a arma que havia vitimado a menor era de propriedade dele. Ele foi conduzido para Delegacia de Policia Civil para esclarecimentos”.

Foto redes sociais