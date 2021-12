Hospital São Francisco abre processo seletivo para residência médica em Ribeirão Preto

Período de inscrição para especialização médica no Hospital do Sistema Hapvida vai do dia 13 até o dia 21 de dezembro, pela internet

O Hospital São Francisco de Ribeirão Preto (HSF/RP), do Sistema Hapvida, abrirá processo seletivo para residência médica. As inscrições poderão ser feitas pela internet, no período de 13 a 21 de dezembro.

O programa é destinado a candidatos que já são formados em medicina ou que estarão cursando, no ato da inscrição, o último período letivo de sua instituição, com CRM ativo na época de início da especialização, previsto entre fevereiro e março de 2022, dependendo da área de inscrição.

Ao todo serão 34 vagas para o programa de treinamento de profissionais nas áreas de Anestesiologia (8 vagas), Cardiologia (5), Cirurgia Cardíaca (1), Cirurgia Geral (8), Medicina Intensiva (3), Ortopedia, Traumatologia (3), Coloproctologia (2), Urologia (3), e Hemodinâmica (1).

Inscrições

A inscrição deverá ser efetuada entre 13 e 21 de dezembro de 2021, exclusivamente pela internet no email: [email protected] Não há outro canal para inscrição.

O candidato precisará enviar uma foto de seu CRM ou uma declaração da Universidade/Faculdade de que irá concluir o curso de medicina até a data anterior ao início da especialização. Também será preciso enviar um currículo atualizado com seus dados. A falta do envio do CRM ou declaração e/ou currículo, implica na não efetivação da inscrição.

Prova e entrevista

A prova também será realizada de maneira on-line, no dia 6 de janeiro. Primeiro, o candidato receberá um e-mail de verificação. Em seguida, receberá as questões da prova pelo e-mail de cadastro. Por fim, o candidato enviará uma foto digitalizada em JPG com as respostas das questões no mesmo e-mail onde recebeu a prova.

Depois dessa primeira etapa, a entrevista será realizada presencialmente, nos dias 12 e 13 de janeiro, no Hospital São Francisco de Ribeirão Preto pelos seus respectivos coordenadores da área de atuação a que se propõe. Assim, a entrevista terá caráter eliminatório e classificatório. Para participar da entrevista, o candidato precisará obter uma nota maior do que 50% na prova escrita.

A seleção final para aprovação dos candidatos será o resultado destas duas avaliações. A relação dos aprovados em cada área será divulgada no dia 17 de janeiro de 2022. Pelo site e/ou no email de cadastro.

SERVIÇO

Programa de residência e especialização médica no Hospital São Francisco Ribeirão Preto

Inscrições somente pelo e-mail: [email protected]

Período de inscrição: de 13 a 21 de dezembro de 2021

Prova: 6 de janeiro de 2022

Entrevistas presenciais: 12 e 13 de janeiro de 2022

Resultado: 17 de janeiro de 2022

Início da residência: entre fevereiro e março de 2022