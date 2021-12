Justiça Eleitoral erra o alvo

Por Adiberto de Souza *

A Justiça erra o alvo quando abre guerra contra quem “planta” informações falsas durante a campanha eleitoral. O correto era punir com a perda do mandato e dos direitos políticos os safados que mentem cinicamente para os eleitores. Bem pior do que as fake news, tão temidas pelos candidatos, são as mirabolantes promessas feitas e jamais cumpridas pela maioria dos políticos. Portanto, a Justiça Eleitoral prestaria um melhor serviço aos cidadãos se fiscalizasse o cumprimento das promessas feitas pelos demagogos, que passam a campanha prometendo o céu e a terra em troca de votos. Como nas futuras disputas eleitorais o povo não lembra mais das promessas feita no passado, os mequetrefes voltam a repeti-las. Não se nega que as fake news disseminadas nas redes sociais fazem um mal danado à sociedade, contudo bem menos do que as lorotas cabeludas contadas pelos maus políticos. Estes mentirosos sim, deveriam ser banidos da vida pública. Desconjuro!

Mal na fita

Nenhum dos oito deputados federais de Sergipe ficou entre os 20 parlamentares contemplados na 14ª edição do Prêmio Congresso em Foco. Os senadores Alessandro Vieira (Cidadania) e Rogério Carvalho (PT) ficaram entre os 10 mais bem avaliados pelo público, pelo júri especializado e por jornalistas que acompanham o Congresso. Criado em 2006, O Prêmio Congresso se tornou um marco no jornalismo político. Pior é que esta não foi a primeira vez que os deputados de Sergipe foram mal avaliados. Misericórdia!

Anfitrião de ministros

Veja o que publicou no Jornal da Cidade a amiga Thaís Bezerra: “O deputado federal Laércio Oliveira (PP) tem se tornado um anfitrião dos ministros que vistam Sergipe. Em outubro, ele estava no jatinho que trouxe ao estado Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. No mês passado, o pepista ciceroneou em Aracaju o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e já anunciou que quem visitará Sergipe em janeiro, será o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Segundo a amiga abelhinha apurou, já tem deputado morrendo de ciúmes de Laércio. Será?”. Crendeuspai!

Troca de alianças

Quem subiu ao altar para trocar alianças foi o elegante casal Marival (PSC) e Andrea Santana. O casório do ex-prefeito de Simão Dias com a esposa aconteceu na Paróquia de Nossa Senhora Santana, daquele município. Casados no civil há 30 anos, Marival e Andrea decidiram selar a união também no religioso, para alegria dos cinco filhos. Pelas redes sociais, o casal enamorado agradeceu “a presença de todos que acompanharam a cerimônia do nosso casamento”. Então, tá!

Tirou o time

De olho na Presidência da República, o senador Alessandro Vieira abriu mão de continuar comandando o Cidadania em Sergipe. Alegando já ter cumprido a missão, o cidadanista passou o bastão para o deputado estadual Georgeo Passos. Caso insista mesmo na ideia de disputar o Palácio do Planalto, Alessandro deve aconselhar Passos a disputar o governo estadual. Resta saber se o deputado aceitará trocar uma reeleição bem encaminhada por uma candidatura com pouquíssimas chances de vitória. Vixe!

Livro novo na praça

O desembargador Edson Ulisses de Melo está lançando um novo livro. A noite de autógrafos acontece, nesta segunda-feira, no hall do Palácio da Justiça, centro de Aracaju. Segundo o magistrado, “Sabedoria Popular II – – Máximas, Reflexões, Outros Saberes e Amenidades no Zap Zap” é o resultado de observações cuidadosas no dia adia das redes sociais. O livro traz uma coletânea de compilações de textos, mensagens, frases, ditos e provérbios populares, crônicas, estórias e anedotas. Prestigie!

Treinador campeão

O time de futebol Bahia do Pau Amarelo derrotou o Galo de Umbaúba por 3 a 1 e sagrou-se campão da Copa Centro-Sul Valdevan Noventa. O deputado federal que emprestou o nome à competição futebolística também é o treinador da equipe campeã. A decisão ocorreu no último sábado, e foi prestigiada pelo deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB), por prefeitos e vereadores da região. Satisfeito com o sucesso do evento esportivo, que teve a participação de 32 equipes, Valdevan garantiu que a Copa voltará com toda força em 2022. Aff Maria!

Malas prontas

Pelo menos quatro deputados estaduais estão de malas prontas para outros partidos. Zezinho Guimarães e Garibalde Mendonça – ambos do MDB – Gilmar Carvalho (PSC) e Capitão Samuel (PSL) esperam apenas a abertura da janela partidária, em março de 2022, para pularem a cerca partidária em busca de novas siglas que garantam seus futuros políticos. Samuel e Zezinho sonham em disputar cadeiras na Câmara Federal, enquanto Garibalde e Gilmar vão tentar a reeleição. Ah, bom!

Papel duplo

O senador Rogério Carvalho (PT) insinua que enquanto juiz federal, Sérgio Moro (Podemos) dava uma martelada no cravo e outra na ferradura. Segundo o petista, a filiação do ex-promotor Deltan Dallagnol ao Podemos “oficializa o que sempre afirmamos: a Lava Jato sempre foi um partido político com o objetivo de retirar o ex-presidente Lula (PT) das eleições de 2018”. E Rogério conclui afirmando que “as consequências desse crime contra nossa democracia estão aí: Bolsonaro, fome e desemprego”. Home vôte!

Saudade dos palanques

Recém-empossado vice-presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, o conselheiro Ulices Andrade dorme e acorda pensando nas eleições de 2022. O fidalgo evita falar publicamente sobre o seu desejo de disputar o governo estadual, mas festeja quando os amigos e aliados propagam a sua pré-candidatura. Caso decida mesmo se aposentar do TCE para disputar a chefia do Executivo, Ulices matará a saudade dos palanques, onde esteve durante cerca de 20 anos. Antes de virar conselheiro, Andrade se elegeu cinco vezes para a Assembleia Legislativa. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 29 de outubro de 1927.

* É editor do Portal Destaquenotícias