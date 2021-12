Maria Mendonça é agraciada com placa ‘Amigo do CVV’

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) foi agraciada com a placa “Amigo do CVV”, em solenidade realizada pela Associação Amigos da Vida de Sergipe (Avise), durante a celebração dos 15 anos do Centro de Valorização da Vida (CVV), em Aracaju. O evento ocorreu na Escola do Legislativo, na última sexta-feira, à tarde.

“É uma honra receber essa homenagem, mas devo dizer que honra maior é poder contribuir com essa entidade que tem relevante papel social e coopera muito para a preservação da vida humana, através de ações de homens e mulheres que, de forma voluntária, doam parte do seu tempo a ouvir e confortar aqueles que estão à beira de um ansiedade ou depressão e que, muitas vezes, precisam apenas de uma palavra, de uma escuta empática e sem julgamento”, afirmou Maria.

Maria lembrou que em 2017, através de Moção de Apelo, conseguiu garantir que o CVC pudesse ocupar um espaço físico no prédio anexo da Assembleia Legislativa. “É um espaço estruturado que permite aos voluntários que se dedicam à essa preciosa causa, melhores condições para atender a todos que os procuram”, afirmou Maria. Ela ressaltou que o atendimento do CVV é feito pelo disk 188. “As ligações são gratuitas a partir de qualquer linha telefônica fixa ou celular, provenientes de qualquer parte do nosso Estado”, disse.

Além da deputada, outras personalidades também receberam a honraria. A escolha dos homenageados foi feita com base na contribuição que essas pessoas têm dado para a manutenção do serviço de prevenção ao suicídio em Sergipe.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça