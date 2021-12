Parcerias fidelizadas colaboram com doação para aumentar estoques

Na última sexta-feira, 10, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) recebeu alunos do Centro de Formação Kuality Brasil polo de Nossa Senhora de Socorro e o grupo de voluntários amigos do advogado, Robson Barros. As iniciativas compõem a programação do Dezembro Solidário.

“Nosso agradecimento aos voluntários que estão vindo doar, pois este é um mês de festas, viagens e férias. Historicamente as doações reduzem, porém os atendimentos nos hospitais permanecem e temos que ter sangue de reserva para alguma emergência”, salientou Rozeli Dantas, gerente de Ações Estratégicas do Hemocentro.

Doador e parceiro fidelizado, o advogado Robson Barros, mobilizou um grupos de amigos. “A campanha acontece pelo menos duas vezes ao ano para ajudar pacientes e estimular a doação de sangue regular, entre a classe jurista”, destacou o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Sergipe.

Os amigos Henrique Lindemberg e Janary Pereira Sobral decidiram doar para atender ao pedido do amigo. “Essa é uma causa nobre, justa e humanitária. Vai ajudar quem necessita”, disse Sobral.

Na caravana da Kuality Socorro, estudantes do curso técnico em enfermagem, Levi Gabriel e Clessia Ribeiro, fizeram a primeira doação de sangue. “A professora explicou em sala de aula que o sangue atende várias doenças e procedimentos. Como futuros técnicos é preciso ajudar agora”, comentaram os colegas.

Serviço

Para saber mais informações sobre a doação de sangue e gendar as campanhas basta ligar para: (79)3225-8039, 3259-3174.

Fonte e foto SES