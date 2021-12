PPA: vereadores votam Plano Plurianual a partir desta terça-feira na Câmara de Aracaju

A partir desta terça-feira, 14, os vereadores de Aracaju apreciam o Plano Plurianual, que terá vigência de quatros anos, enviado pelo Poder Executivo municipal. Com a aprovação do PPA, a Câmara Municipal de Aracaju dará início a apreciação do Projeto de Lei Orçamentária Anual a (PLOA).

Já na manhã desta segunda-feira, 13, em Audiência Pública o Parlamento Municipal se reuniu para tratar sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). Esta é uma Lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e receitas que serão realizadas para o ano seguinte. A propositura contém o planejamento de gastos que define as obras e os serviços que são prioridade para o município sempre levando em conta os recursos disponíveis.

O secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de Aracaju, Augusto Fábio, foi convidado para falar sobre o assunto. “Nossa missão é trabalhar pela vida, cuidar da cidade e nosso olhar para o futuro. Essa missão é construída para o novo ciclo da gestão”, explicou. Além disso, o secretário tratou sobre a inovação na maneira de gerir da administração e buscar soluções para os problemas cotidianos.

Segundo o secretário, a secretaria teve a cautela de detalhar, durante a audiência, como é formulado os índices de aplicação na saúde e educação, por exemplo. “Isso demonstra transparência e respeito aos vereadores”, pontuou.

Já o coordenador geral de orçamento da Seplog, Leilton de Almeida, participou da reunião fazendo análise do orçamento do município e a destinação do repasse para cada pasta. De acordo com Leilton, o cenário incerto da economia brasileira pode influenciar nas previsões do orçamento dos municípios. “Devemos aplicar as receitas de acordo com os valores exatos dos gastos”, frisou.

A audiência foi conduzida pelo vereador Isac (PDT), acompanhada por Professora Ângela (PT) e Pastor Diego (PP), que, fizeram alguns questionamentos e análise sobre o orçamento municipal. Isac abordou sobre as receitas do município. “A gente fica impressionado com o avanço do número de receitas, mas nós não vamos fazer dessa apresentação um cavalo de batalha e nem tensionar as relações entre Legislativo e Executivo. Iremos debater isso durante as votações no Plenário”, disse.

Já a vereadora Professora Ângela, tratou de questões que envolvem o Fundeb.

A PLOA irá, agora, pela análise e aprovação da Câmara Municipal de Aracaju. A previsão orçamentária para 2022 é de mais de R$ 2,95 bilhões.

