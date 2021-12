Prefeitura de Lagarto entrega recapeamento asfáltico

Na manhã deste sábado, 11, a Prefeitura de Lagarto realizou a entrega do recapeamento asfáltico dos Residenciais João e Júlia Nogueira, no Bairro Estação? em Lagarto. Ao todo, foram investidos R$ 2 milhões, através de emenda parlamentar do deputado federal Gustinho.

A obra dos residenciais contemplou 16 ruas que foram totalmente asfaltadas, com sinalização e levando uma melhor mobilidade urbana para todos os moradores e quem passa pela localidade. “Estamos trazendo investimentos nunca vistos na história de Lagarto. O nosso mandato é instrumento de melhoria na vida da nossa gente”, afirmou Gustinho.

Visitas

Após a inauguração do recapeamento asfáltico dos residenciais João e Júlia Nogueira, o deputado federal Gustinho Ribeiro visitou as obras do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no Bairro Matinha, que vai oferecer 16 modalidades olímpicas para as crianças e jovens de Lagarto. “Para esta obra, destinamos R$ 1 milhão e destravamos recursos em Brasília”, disse Gustinho.

Já no Bairro Jardim Campo Novo, Gustinho vistoriou as obras de drenagem e calçamento, que fazem parte do projeto Calçar Mais. São R$ 5 milhões investidos pela Prefeitura de Lagarto. Em seguida, o parlamentar visitou a construção da praça do Gomes, uma belíssima obra que contará com fonte luminosa e uma arquitetura moderna, embelezando ainda mais a cidade.

“Quando falamos de avanço e crescimento, indiscutivelmente, Lagarto vem se destacando em todo o Estado. Graças a parceria do nosso mandato com a prefeita Hilda, estamos conseguindo levar obras, investimentos e fazendo com a nossa cidade se prepare para o futuro”, garantiu Gustinho Ribeiro.

Fonte e foto assessoria