Prefeitura do município de Salgado recebe caminhão-pipa

Os salgadenses começaram a semana com mais um veículo que vai ajudar no desenvolvimento do município. Nesta segunda-feira, 13 de dezembro, a Prefeitura de Salgado recebeu um caminhão-pipa na Codevasf, em Aracaju.

O veículo é fruto das emendas parlamentares do deputado federal Laércio Oliveira. E vai ajudar basicamente nas ações das Secretarias Municipais de Obras e Agricultura. Como irrigação, limpeza de pavimentos asfálticos, controle de poeira, terraplenagem, lavagem de ruas e abastecimento de água.

Ao chegar na cidade, o caminhão-pipa passou pelo povoado Tombo e por algumas ruas da cidade. Para que a população pudesse contemplar e comemorar junto com a atual gestão mais uma conquista que vai desenvolver Salgado.

