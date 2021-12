Foi realizada na sexta-feira, dia 10, a Primeira Feira de Moda, através do Projeto Desenvolva Propriá. O evento contou com as atrações musicais: Sandrinha Voz & Violão e A Cor Do Pecado

. Várias lojas da cidade expuseram seus looks festivos de fim de ano, tudo em moda masculina, feminina, infantil e acessórios. O evento foi um sucesso. A gestão municipal parabeniza a todos, e ressalta a valorização do comércio local.

