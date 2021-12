Projeto Qualifica Mulher acontecerá  pela primeira vez em Sergipe

Por intermédio da vereadora Emília Corrêa (Patriota), o estado, receberá, pela primeira vez o curso “Qualifica Mulher”. O evento, que será realizado através de uma parceria entre o Ministério da Mulher e o município de Capela, cidade que se prontificou em sediar o curso, tem como foco a capacitação profissional de mulheres, empreendedorismo, aproximação com mercado de trabalho e independência financeira.

Para a vereadora Emília, contribuir para trazer um projeto do Governo Federal, que fomenta a educação financeira, da magnitude do Qualifica Mulher é uma honra. “Tenho muito orgulho em dizer que estou me somando ao grupo que está fazendo esse sonho ser concretizado. Será um fato inédito.

Sergipe, pela primeira, vez esta trazendo um projeto tão importante em parceira com Ministério da Mulher. Gostaria também, de frisar, agradecer a todos os municípios que se tornaram parceiros”, pontuou.

O Projeto Qualifica Mulher está com inscrições abertas para curso de Educação financeira para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Para se inscrever, é necessário acessar o docs.google.com.

Já o Webnário, acontecerá no próximo dia 16 de dezembro, às 15 horas pela plataforma TEAMS, onde a Prefeitura de Capela estará disponibilizando toda estrutura para receber as mulheres dos municípios parceiros.

Sobre o Qualifica Mulher

A iniciativa voltada, prioritariamente, para mulheres com renda mensal de até um salário-mínimo e meio, sem escolaridade ou com até o ensino médio, beneficiou mais de 28 mil mulheres somente na primeira fase. Para a realização de projetos como o Qualifica Mulher, com foco na capacitação profissional, empreendedorismo e aproximação com mercado de trabalho, já foram aplicados mais de R$ 18 milhões.

Por Andre Lima