Réveillon do Zé Maria, em Fernando de Noronha, promete momentos inesquecíveis e exclusivos

Depois de dois anos sem realizar o tradicional Réveillon do Zé Maria, as famosas e badaladas festas voltam a acontecer nos dias 29, 30 e 31/12 e 2/01. No line-up, grandes nomes da música nacionais e internacionais como Alexandre Pires, Natiruts, Saint Lanvain, Michael Malih, Latino, Vintage Culture, Diogo Nogueira e muito mais. Todos os eventos contam com open bar de cerveja, gin, whisky, água, refrigerante, vodka e energético, além de espumante no dia 31, na virada do ano.

Respeitando os protocolos de convivência com a Covid-19, a expectativa é de que mais de seis mil pessoas curtam todas as festas promovidas pelo pousadeiro Zé Maria e os produtores Rodrigo Carvalheira e Álvaro Garnero. Bruna Marquezine e Isis Valverde estão entre as celebridades já confirmadas para curtir as festas.

“Para que o público tenha momentos inesquecíveis, estamos preparando cada detalhe das festas com muito capricho e cuidado. Queremos que todos sintam a energia incrível que a ilha e os nossos eventos têm, mas com segurança”, comenta o produtor Rodrigo Carvalheira.

Com quatro temas diferentes, as festas prometem ter momentos marcantes e exclusivos.

Para o pousadeiro Zé Maria, o momento é de muita felicidade por poder voltar a realizar o seu conhecido e tradicional réveillon. “Com muita responsabilidade, as coisas estão podendo voltar a acontecer. Nosso réveillon será histórico. Quem escolher receber 2022 conosco irá se lembrar pelo resto da vida. Ninguém vai se arrepender de passar a virada do ano junto conosco”, adianta Zé.

Visitantes na Ilha

Para desembarcar na ilha, os visitantes precisam apresentar o comprovante de vacinação. O Conecta Recife e o Conecte SUS Cidadão são algumas das opções para emitir o comprovante.

Com 100% da população de Fernando de Noronha vacinada, o governo de Pernambuco anunciou que o uso de máscaras não será mais obrigatório em espaços abertos.

Os ingressos variam entre R$ 950 e R$ 5.300 e estão sendo vendidos pelo site http://www.reveillonzemaria.com/#reservas . Mais informações em @reveillon.zemaria

Serviço

Réveillon Zé Maria

Quando: 29, 30 e 31 de dezembro/21 e 2 de janeiro/22.

Onde: Fernando de Noronha, PE.

Quanto: 29 e 30/12 e 2/1 – R$ 950 (feminino) / R$ 1.350 (masculino)31/12 – R$ 1.600 (feminino) / R$ 2.200 (masculino)

Vendas: http://www.reveillonzemaria.com/#reservas

Fonte e foto assessoria