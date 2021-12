Sergipe recebe nesta segunda-feira mais 19.850 doses de vacina contra covid-19, da Janssen

Uma nova remessa de vacinas Janssen chegou a Sergipe no início da tarde desta segunda-feira, 13, contendo 19.850 doses que serão aplicadas como reforço para quem tomou a primeira dose há cinco meses, com exceção de mulheres grávidas e puérperas, segundo informou a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira. O imunizante chega ao Aeroporto de Aracaju às 12h20, em voo da Gol.

Todos os 75 municípios receberão a vacina, conforme adiantou Ana Lira, explicando que os 11 anteriormente contemplados irão receber a quantidade que completará 100% da primeira entrega, enquanto com os demais serão distribuídos o equivalente a 35% da demanda. “Com a chegada dessa nova remessa, Sergipe avança no reforço da Janssen e amplia a cobertura vacinal”, disse Ana Lira.

Foto: Flávia Pacheco