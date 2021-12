“Sigo disposto e determinado no intuito de disputar o mandato de senador”, diz Amorim

Em entrevista, nesta segunda-feira (13), ao radialista Jairo Alves, na Rádio Cultura, o presidente do PSDB Sergipe, o médico Eduardo Amorim, falou sobre as perspectivas políticas do partido para as eleições de 2022 no cenário local e nacional. Ele reforçou que é pré-candidato ao Senado e que o PSDB também prepara nomes para as chapas proporcionais em Sergipe.

“Sigo disposto e determinado no intuito de disputar o mandato de senador. Muitos falam que é difícil, pois é apenas uma vaga, mas coloco meu nome à disposição e deixo que o povo escolha. Já estive no Congresso e trabalhei por nosso estado e pelos municípios, sendo escolhido o melhor senador do Brasil com nota máxima. Destinei recursos para diversas áreas, inclusive para as que não eram lembradas, a exemplo da Cultura”, salientou.

Eduardo Amorim ressaltou que a sigla também vai apresentar chapas para deputado estadual e federal. “O partido apresentará sim nomes que desejam disputar estes mandatos e que venham também para contribuir com o fortalecimento do PSDB em nosso estado. Já estamos tratando disso e no momento oportuno estaremos divulgando”, pontuou.

Questionado sobre a definição de apoio a pré-candidato a governador, o presidente estadual do PSDB disse que segue aberto ao diálogo. “Não há qualquer restrição a isso. Porém, no momento decisivo só contará com o nosso apoio para o governo do Estado quem tiver compromisso com as pautas que sempre defendemos, especialmente na Saúde, a exemplo do Hospital do Câncer e do Centro de Diagnóstico por Imagem. Sonhos grandes, mas possíveis de realizar”, enfatizou.

Eduardo Amorim também voltou a citar o nome do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, para a disputa e disse que questões nacionais não irão interferir na relação que o PSDB mantém com o PL em Sergipe. “Cada região tem suas particularidades e precisam ser respeitadas. Os dois partidos sempre estiveram juntos aqui no estado. Quanto a Valmir, venho defendendo que ele dispute o Governo, pois acredito que ele está preparado. Mas é uma decisão que cabe primeiramente a ele”, frisou.

Ainda na entrevista, o presidente do PSDB Sergipe destacou a realização das prévias internas da sigla que definiram o nome do governador João Doria para disputar a presidência da República. “Tivemos uma disputa forte dentro do partido, que deu um exemplo de democracia. O governador Doria venceu a disputa e acredito que ele está preparado para o desafio. Vem demonstrando isso na gestão de São Paulo. Além disso, na pandemia mostrou compromisso com a saúde, incentivando a produção de vacinas contra a Covid-19”, concluiu.

Foto assessoria