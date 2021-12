Sunset Adepol foi marcado pela alegria e descontração

A diretoria da Adepol/SE reuniu seus associados no último sábado, 11, em uma confraternização regada de alegria e música ao vivo, para celebrar o ano de 2021, bem como vislumbrar novas perspectivas para 2022.

O pôr do sol festivo reuniu dezenas de delegados e amigos, que marcaram presença no Matapuã Eventos, localizado no Mosqueiro, Aracaju.

Ao som das bandas Projeto Axé, Grupo É diferente e Pedro Henrique, os convidados puderam degustar as delícias do buffet de David Britto e drinks da Vintage Coquetelaria. Tudo registrado pelas lentes potentes dos irmãos Thiago Aragão (Feeling Digital) e Daniel Aragão (DMT filmes).

O evento foi um sucesso e contou com todo o cuidado da cerimonia lista Priscilla Goes, da Bypiu.

Fonte e foto Ascom Adepol/SE