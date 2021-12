Veja como fica a vacinação contra Covid nesta 2ª em Aracaju

A campanha de imunização contra a Covid-19 segue nesta segunda-feira (13), em Aracaju. A imunização contempla todas as pessoas que ainda não se vacinaram e também para quem já pode receber a dose de reforço (idosos, profissionais de saúde e população em geral 18+, com data de segunda dose até 7 de agosto).

Quem pode ser vacinado

1ª dose para pessoas a partir de 12 anos;

2ª dose de todas as vacinas, com antecipação da Pfizer para todos que estão agendados para 31 de janeiro, e da AstraZeneca para dia 30 de novembro;

Dose de reforço para pessoas que tomaram a segunda dose da CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca até o dia 7 de agosto, e da Janssen para quem recebeu a primeira no dia 26 de junho. Pessoas imunossuprimidas a partir de 18 anos continuam recebendo o reforço após 28 dias da segunda dose.

Pontos fixos

Quatro unidades básicas de saúde (UBSs) ofertam doses das 8h até as 18h, de segunda à sexta-feira. São elas: Francisco Fonseca, Onésimo Pinto, Marx de Carvalho e Augusto Franco.

O reforço da Janssen vai estar disponível das 8h às 16h nas UBSs Augusto Franco, Celso Daniel, Ávila Nabuco, Fernando Sampaio, Dona Jovem, Eunice Barboza, João Oliveira Sobral e José Calumby.

Nas demais UBSs, a oferta dos imunizantes também ocorre até as 16h (exceto na UBS Irmã Caridade, que não está administrando vacina contra a Covid-19). Já as UBSs Geraldo Magela e Humberto Mourão estão administrando somente CoronaVac para primeira e segunda dose.

O drive-thru do Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), funciona das 8h às 13h, com primeira dose para adolescentes, segunda dose de Pfizer e AstraZeneca, e dose de reforço para quem tomou a segunda até 7 de agosto.

Vacinação itinerante

A imunização ocorre das 8h às 12h e de 14h às 17h:

13/12 – Bairro Santa Maria – Paróquia Madre T de Calcutá, Marivan

14/12 – Bairro Olaria – Praça da Juventude

15/12 – Bairro Jardim Centenário – Praça Dom Pedro II, São Carlos

16/12 – Bairro Industrial – em frente ao Parque da Cidade

17/12 – Bairro América – em frente à Cohidro

Para a primeira dose, basta apresentar comprovante de identificação com foto, CPF e comprovante de residência no nome da pessoa. Adolescentes devem apresentar comprovante de identificação com foto, CPF e comprovante de residência no nome da pessoa ou em nome dos pais. É necessária a presença de pais/responsáveis.

Foto Sérgio Silva