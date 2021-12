Chuvas podem ocorrer no estado de Sergipe nas próximas 48 horas., diz meteorologia

O tempo fechado,o céu nublado e as precipitações isoladas desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, 14, permanecerão durante todo o dia no estado, com a probabilidade de chuvas leves nos territórios Agreste Central, Centro Sul, Grande Aracaju, Médio Sertão e Leste Sergipano. Já no período da noite, o tempo ficará nublado nos oito territórios.

No litoral, as temperaturas mínimas serão em torno de 24,9°C e máximas de 30,5°C. No interior, as mínimas tendem a ser de 22,2°C e as máximas de 30,8°C.

Para a quarta-feira, 15, espera-se precipitações de chuvas na madrugada nos Territórios Sul e Centro Sul Sergipano, e tempo nublado nos demais. No período da manhã, a probabilidade de chuvas se concentra no Agreste Central, Médio Sertão, Leste Sergipano e Centro Sul.

À tarde elas ocorrerão no Alto Sertão, Agreste Central, Centro Sul, Médio Sertão Sergipano, e tempo parcialmente nublado nos demais, e à noite, em todo o estado, com temperaturas mínimas em torno de 25,1°C e máximas de 30,3°C no litoral, e entre 21,2°C e 32,1°C no interior.

De acordo com os especialistas da Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT), da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), as zonas de umidades formadas pela interação oceano-atmosfera contribuem ainda mais para o aumento da sensação térmica, curiosamente denominada ‘tempo abafado’, que na maioria das vezes vem acompanhado de precipitações leves, geralmente nas madrugadas e início das manhãs.

Na quinta-feira, 16, a previsão é de tempo nublado da madrugada até à noite ao longo de todo o território Sergipano. As temperaturas no litoral oscilarão entre 25,5°C e 30,4°C, enquanto já no interior elas ficarão entre 21,7°C e 32°C.

Para atualizações e boletins de previsão, precipitação, climatologia e hidrometeorologia, basta acessar o portal de recursos hídricos da Sedurbs, no campo ‘Segurança Hídrica’: sedurbs.se.gov.br/portalrecursoshidricos.

Foto ASN