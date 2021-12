Aracaju amplia dose de reforço de Janssen para vacinados até 7 de julho

Com a chegada de novo lote do imunizante, a partir desta quarta-feira, dia 15, quem tomou a vacina Janssen até 7 de julho, em Aracaju, já poderá receber a dose de reforço. A Secretaria Municipal da Saúde ampliou os pontos de vacinação com esse imunizante, que passa a contar com 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Com a ampliação, mais 4.918 pessoas serão beneficiadas. Na sexta-feira (10), Aracaju recebeu 1.255 doses, iniciando o cronograma da dose de reforço da Janssen de forma escalonada, com pessoas imunizadas no dia 26 de junho. A nova remessa recebida ainda não é suficiente para proteger as 12.668 pessoas vacinadas com o imunizante da Janssen na capital.

Os locais de vacinação são as UBSs: Celso Daniel (Santa Maria), Ávila Nabuco (Médici), Fernando Sampaio (Castelo Branco), Manoel de Souza (Sol Nascente), Eunice Barbosa (Coqueiral), João Oliveira (Santos Dumont), José Calumby (Jardim Centenário) e Dona Jovem (Industrial),as quais funcionam das 8 às 16 horas, de segunda à sexta-feira.

Nas UBSs Augusto Franco (Farolândia), Onésimo Pinto (Jardim Centenário), Marx de Carvalho (Ponto Novo) e Francisco Fonseca (18 do Forte), a vacinação ocorre das 8 às 18 horas.

Para receber a dose de reforço de Janssen é preciso ter recebido a primeira dose em Aracaju, apresentar cartão de vacinação com data de imunização até 7 de julho e documento de identificação com foto e CPF. Quem recebeu vacina em outro estado precisa solicitar dose de reforço por meio do site da Prefeitura de Aracaju.

Outros imunizantes

Quem tomou a segunda dose de Pfizer, AstraZeneca ou CoronaVac há quatro meses já pode receber a terceira dose. A vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde que ofertam dose de reforço, de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h.