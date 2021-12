BNB assumirá a operacionalização do Crediamigo

O Banco do Nordeste iniciará processo de migração da operacionalização do programa Crediamigo, executada atualmente por Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), para um regime de gestão próprio. O anúncio foi realizado nesta segunda (13) pela Diretoria Executiva, por meio de comunicado de fato relevante divulgado ao mercado.

O documento esclareceu que a decisão se deu em razão do não cumprimento dos critérios de habilitação, estabelecidos pelo Edital 2021/141, por nenhuma das três entidades inscritas em processo de seleção para prestação de serviços de contratação e acompanhamento das operações do Crediamigo. As empresas candidatas puderam apresentar recursos, mas estes foram julgados improcedentes.

O edital 2021/141, lançado em 14 de outubro último, abriu credenciamento de pessoas jurídicas para operacionalização do Crediamigo, considerando critérios de qualificação técnica e de capacidade econômica e financeira. Puderam concorrer entidades como bancos de desenvolvimento, cooperativas centrais de crédito, agências e fomento, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), empresas simples de crédito, dentre outras.

Banco do Nordeste