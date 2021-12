Belivaldo assina contrato com BNDES para oferta de água e esgotamento a custos baixos

O governador Belivaldo Chagas diz que para aumentar a oferta de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do estado, a custos mais baixos para a população, “assinamos nesta terça-feira (14) um contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a contratação de serviços especializados de consultoria e busca de soluções junto ao banco para a área de saneamento básico”.



A assinatura, feita durante o painel de abertura do evento “A hora e a vez do saneamento”, faz de Sergipe o oitavo estado do país a receber estes estudos, que podem proporcionar a chegada de até R$ 5 bilhões em investimentos. Recursos que, além de trazer saúde para a população e benefícios ao meio ambiente, devem baratear o preço cobrado pela água e esgoto, melhorar a nossa infraestrutura e gerar cada vez mais emprego e renda através do desenvolvimento econômico e da chegada de outros investidores privados.



Belivaldo Chagas ressaltou, durante o ato, ao diretor de concessões e privatizações do BNDES, Fábio Abrahão, que pelos resultados observados nos outros estados, “acreditamos muito na capacidade e competência do banco na condução deste trabalho.