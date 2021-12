O ator Caio Castro postou um vídeo no Instagram, na tarde desta terça-feira (14), no qual aparece dançando a música ‘Explosão – Tchakabum’. Nas imagens, Caio se diverte sem camisa e de bermuda ao som do sucesso do início dos anos 2000 em uma academia.

Seguidores famosos reagiram ao post do ator. “Que isso”, indagou o cantor Lucas Lucco; “O Gingado do Homem é diferenciado”, elogiou o também cantor Dom M; “Que gingado, em, pai”, brincou o atleta Erica Granado.

Já os fãs anônimos também se declararam. “Novo moreno do ‘Tchan'”, “Que homem lindo” e “Só faltou um ‘Dança dos Famosos’ nesse currículo” foram alguns dos comentários feitos.

REDAÇÃO MARIE CLAIRE