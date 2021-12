Carla Díaz se revolta com ataques nas redes sociais: “Tomem conta da vida de vocês”

Carla Díaz publicou um áudio no Twitter nesta terça-feira (14) desabafando sobre os ataques sofridos nas redes sociais. Ela afirmou que recebeu mensagens de ódio sobre a família e da mãe, Mara Diaz.

“Eu não posso ficar calada. As coisas passaram do limite. Gente, queria dizer que o reality show acabou. Tá bom? A minha vida, ela não é reality show para ficar sendo discutida, especulada no Twitter… Só queria lembrar que cada um sabe da sua vida e eu sei da minha. Só eu sei o que eu passo, que eu passei e o que eu quero da minha vida”, disse a atriz.

“Então fica essa mensagem para vocês: tomem conta da vida de vocês. E muito obrigada para aqueles que me dão amor, carinho. Aqueles que me dão ódio, só lamento porque volta pra vocês. Estou”, finalizou.

Fonte/Foto: globo.com