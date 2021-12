Cauã Reymond: “Descobri durante a novela que minha mãe foi adotada”

V: Desde que os nomes dos atores escalados para “Um Lugar ao Sol” foram revelados, o clima de curiosidade tomou conta ao ver que você contracenaria com a Alinne Moraes. Como é dividir a cena com ela?

CR: Por sermos dois atores, a gente encara de maneira natural. Já imaginávamos que ia ter um impacto no público. E, de fato, nós tínhamos facilidade em encontrar certas situações, a comunicação era muito mais fácil, em alguns dias tínhamos intimidade para rir de algumas coisas, nós nos conhecemos muito no olhar, por exemplo.

V: Para muita gente, a adoção é um tabu. Na sua família, conversas sobre adoção eram usuais?

C: Descobri durante a novela que minha mãe foi adotada em uma circunstância muito triste. Perdeu a irmã por desnutrição e então a família decidiu entregá-la para alguém. Passou de mão em mão até chegar à minha avó. A novela me fez pensar sobre a realidade dela. A história de um dos irmãos em busca de oportunidades me fez lembrar sua trajetória. Isso foi muito forte para mim.

V: Pável, seu irmão, foi aprovado para ser seu dublê. Trabalhar com ele teve alguma excentricidade?

C: Era um sonho da minha mãe ver a gente junto. De alguma forma, a novela trouxe isso. Viver gêmeos foi muito especial porque tive meu irmão como dublê, e, durante as cenas, eu olhava para o meu irmão de verdade, isso foi muito potente, trouxe muita emoção.

V: A pandemia te trouxe que tipo de reflexões?

C: A pandemia está sendo uma fase de aprendizado, como eu acredito que esteja sendo para todos. Refleti muito sobre gratidão. Ser grato e tentar ajudar ao máximo as pessoas a minha volta. É um novo processo, um momento de aprendizado, de encarar essa situação da melhor forma possível e buscar crescer dentro disso.

V: Como cuidou da saúde física e mental?

C: Alguns momentos foram muitos angustiantes. Para lidar com essa angústia, a ansiedade e o medo, busquei alívio no esporte, na meditação e faço terapia duas vezes por semana.

V: Com a pandemia e o trabalho, quais suas válvulas de escape?

C: Reservo momentos para meditar, me exercitar, pra ler, pra assistir algum filme, documentários e séries.

V: Treinar em família se tornou uma prática constante?

C: Treinamos juntos e separados também! Depende muito da rotina. A gente acaba tendo rotinas muito distintas, então, o treino junto acaba acontecendo mais aos fins de semana.

V: Além do trabalho na TV, há a expectativa para o filme em que interpreta Dom Pedro I. Avalia que ainda há aspectos em comum daquele Brasil do período retratado com o Brasil de hoje?

CR: “A Viagem de Pedro” traz um olhar sobre essa passagem de tempo que levou o projeto de Brasil para onde ele está hoje e como esse personagem influenciou na construção dele. O filme representa esse país de teoria e de pouca prática.