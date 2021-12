Justiça determina a retomada das atividades em aterros sanitários no estado de Sergipe

Na noite desta segunda-feira (13) a juíza Christina Machado de Sales e Silva, da 18ª Vara Cível de Aracaju, atendeu ao pedido do Ministério Público de Sergipe, e concedeu a suspensão das licenças ambientais dos centros de triagem de resíduos sólidos situados nos municípios de Estância, Itabaiana e Itaporanga D’Ajuda, bem como das Centrais de Tratamento de Resíduos (CTRs), localizadas nas cidades de Aracaju, Itabaiana e Rosário do Catete.

A decisão foi proferida após a Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) suspender as licenças em cumprimento a uma outra determinação judicial, de uma ação movida pelo Ministério Público Estadual (MPSE), em que foram suspensas as licenças de prévias, de instalação e de operação dos centros de triagem.

O Ministério Público informou que iria entrar com outras medidas judiciais, já que o fechamento de todas as unidades foi um entendimento da Adema, pois a decisão era referente apenas aos licenciamentos deste ano, que ferem a política estadual de resíduos sólidos.

A decisão judicial que suspendeu as licenças ambientais de funcionamento dos aterros sanitários de Sergipe já pode ser sentida pelos aracajuanos nesta terça-feira (14)

De acordo com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) de Aracaju, a coleta domiciliar da capital ficou prejudicada durante o final da tarde e noite desta segunda-feira (13) e por isso a cidade amanheceu com vários pontos de acúmulo de lixo.