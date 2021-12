Decoração: Energisa orienta sobre cuidados para evitar acidentes

É importante escolher produtos com certificação do Inmetro

Já deu as boas-vindas à época mais iluminada do ano? Com a proximidade das festas de fim de ano, os enfeites de Natal invadem residências, empresas e o comércio, de modo geral. Entretanto, quando instalados de forma incorreta e com fios desencapados ou danificados em vez de alegria, a iluminação pode oferecer riscos à saúde e muita dor de cabeça.

Para garantir a iluminação lúdica dos festejos natalinos com segurança, a Energisa orienta como fazer a instalação dos adereços de Natal corretamente. O primeiro passo é escolher produtos de boa qualidade com certificação do Inmetro. Basta observar nas embalagens todas as informações de segurança e consumo como indicações de potência, referência de tensão e instruções de uso. Outra consideração de extrema relevância é que os equipamentos elétricos não fiquem próximos de materiais inflamáveis como papel, papelão, tecido, isopor, madeira ou plástico.

O coordenador de segurança da Energisa Sergipe, Robson Jezler, alerta sobre possível existência de fios desencapados, com a parte metálica aparente, já que a capa de proteção evita choques e fuga da corrente de energia. Ele esclarece também a necessidade de verificação da compatibilidade do enfeite com a capacidade de carga das instalações elétricas do imóvel, para evitar a sobrecarga e/ ou aumento do consumo de energia. “Se a ideia é aproveitar os enfeites comprados em anos anteriores, o alerta é para que se verifique se há fios ressecados, descascados ou rompidos. Caso haja, é preciso descartá-los e adquirir novos”, orienta.

Outra questão importante é evitar colocar vários equipamentos em uma mesma tomada, fazendo uso de ‘T’, pois pode haver sobrecarga de energia ou aquecimento. Robson Jezler reforça, ainda, os principais sinais que podem ser observados quando há sobrecarga das instalações. “O primeiro é o aquecimento da fiação, tomadas, pinos e conexões e, o segundo, o cheiro característico de plástico queimando. Ao perceber qualquer um desses sinais, o consumidor deve desligar imediatamente os equipamentos das tomadas e chamar um profissional capacitado para fazer uma verificação detalhada nas instalações”, explica Robson Jezler

Principais dicas para que sua decoração brilhe sem riscos neste Natal:

Para não ocorrer sobrecarga de energia caso a quantidade de enfeites seja grande, busque a orientação de um eletricista, que vai calcular o que pode ou não ser ligado.

Muitas árvores de Natal são feitas de arame, e por ser altamente condutor de energia, esse material deve estar bem isolado para impedir energização acidental.

Fios desencapados podem provocar choques, curtos-circuitos e até incêndios. Passar fios por baixo de tapetes ou por trás de cortinas aumenta o risco de acidentes.

O conjunto da tomada de energia deve ser desligado ao substituir lâmpadas. Nunca execute esse procedimento puxando a tomada pela fiação.

Não se deve deixar que crianças brinquem ou fiquem muito próximas dos enfeites com instalações elétricas. E sempre que sair de casa, desligue tudo da tomada para contribuir para redução do valor da conta de energia e evitar acidentes.

Não manuseie as luzes e enfeites com as mãos ou os pés molhados

